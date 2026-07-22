Putin aktivirao krijumčare i mafiju: U rat šalje i najopasnije kriminalce, a pazite što oni rade na slobodi

Ruski parlament, Državna duma, usvojio je zakon kojim se proširuje krug zatvorenika koji mogu biti regrutirani za borbe u Ukrajini. Novim propisima mogućnost služenja vojnog roka dobivaju i osobe osuđene za neka teža kaznena djela, uključujući organizirani kriminal, krijumčarenje te kršenje propisa povezanih s državnim tajnama.

Prema novom zakonu, koji je predložila ruska vlada, u vojsku se mogu uključiti zatvorenici osuđeni za kaznena djela poput krijumčarenja novca, droge, oružja, nuklearnih materijala i eksploziva, ali i oni povezani s djelovanjem kriminalnih skupina, ilegalnim migracijama te neovlaštenim rukovanjem nuklearnim materijalima.

Zamjenik ruskog ministra obrane Viktor Goremykin poručio je zastupnicima da će takvi vojnici služiti u "posebnim postrojbama" te biti odvojeni od profesionalnih vojnika koji služe prema ugovoru i nemaju kriminalnu prošlost. Prema njegovim riječima, cilj zakona je "povećati broj potencijalnih kandidata za vojnu službu".

Odluka dolazi u trenutku kada se Moskva suočava s problemima u popunjavanju vojnih redova. Ukrajinska obavještajna služba tvrdi da Rusija u 2026. godini ne uspijeva ostvariti plan novačenja od 409.000 vojnika. Prema njihovim podacima, do srpnja je potpisano oko 195.000 vojnih ugovora, dok je cilj za to razdoblje bio 204.500. Ukrajinske službe navode i da je Rusija ove godine izgubila gotovo 197.000 vojnika, uključujući više od 115.000 poginulih ili nestalih te oko 80.000 ranjenih.

Nova odluka izazvala je dodatnu pozornost nakon ranijih izvještaja o posljedicama uključivanja bivših zatvorenika u rat. Prema istrazi ruskog medija Vertska, koja se poziva na sudske zapise, ruski vojnici koji su se vratili s bojišta u Ukrajini odgovorni su za smrt najmanje 551 osobe u Rusiji. Više od polovice tih ubojstava, prema istom izvještaju, počinili su bivši zatvorenici koji su pušteni iz zatvora kako bi se borili u Ukrajini.