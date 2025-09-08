Ako roditelj ne poštuje profesore, zašto bi dijete – ono markira, a roditelj laže za njega i piše mu ispričnicu

Svatko od nas nosi u sebi glas profesora kojeg će pamtiti cijeli život. Onoga koji je vidio sve što jesmo i sve što možemo postati. I pokazao nam obzor koji sami nikada ne bismo našli. Takvi profesori su razlog zašto danas pišemo, istražujemo, liječimo ili jednostavno znamo tko smo. A ipak, unatoč tragu koji ostavljaju, danas malo tko želi raditi u prosvjeti.



Djeca su im najbolji dio posla, kažu. Sve ostalo postalo je patnja.