VLATKA KALINIĆ

Ako roditelj ne poštuje profesore, zašto bi dijete – ono markira, a roditelj laže za njega i piše mu ispričnicu

storyeditor/2025-07-16/PXL_060921_34474448.jpg
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Vlatka Kalinić
08.09.2025.
u 12:23

Povjerenje, na kojem počiva svaki odgojno-obrazovni sustav, napuklo je na svim razinama. Roditelji su ti koji preuzimaju glavnu riječ i diktiraju tempo.

Svatko od nas nosi u sebi glas profesora kojeg će pamtiti cijeli život. Onoga koji je vidio sve što jesmo i sve što možemo postati. I pokazao nam obzor koji sami nikada ne bismo našli. Takvi profesori su razlog zašto danas pišemo, istražujemo, liječimo ili jednostavno znamo tko smo. A ipak, unatoč tragu koji ostavljaju, danas malo tko želi raditi u prosvjeti.

Djeca su im najbolji dio posla, kažu. Sve ostalo postalo je patnja.

