'Ako bih se odlučio ući u utrku za Zagreb već imam slogan: Klin se klinom izbija'

Gosti RTL Direkta bili su saborski zastupnici Katarina Peović i Nino Raspudić. Komentirali su intervju predsjednika Zorana Milanovića na RTL-u u kojem je objasnio svoje zadnje izjave kao i polemiku s kritičarima.

"To je potpuno nesadržajno. Ono što me brine, a to je obespravljena većina i da on misli da u Hrvatskoj nema gladi", kazala je Peović.

"Ja ne želim gubiti vrijeme na Milanovićevo prepucavanje s kritičarima. Imamo tri gradonačelnika koji su u zatvoru. Imamo Plenkovića koji snižava ljestvicu korupcije. Stravične stvari se događaju u Hrvatskoj", rekao je Nino Raspudić.

Peović: Imamo sistemsku korupciju

Peović je kazala da ima razloga zašto je potrebno istražno povjerenstvo. "Ono što mene brine je da mi imamo sistemsku korupciju koja je tu od devedesetih. Todorić, Petek... Da ti ljudi nisu pali s rukama u pekmezu oni bi bili gospodarstvenici godine", kazala je.

"Očito cure informacije iz DORH-a ciljano. HDZ kaže da je sve preširoko, pa sjednite s nama malim pačićima. Pa vidite da nemaju koga staviti u Sabor umjesto Barišića", kazao je Raspudić.

"Ne bih rekao da je Milanović heroj desnice. Meni se čini da ga jedan broj ljudi podržava i nepodržava. Ljudi vole čuti istinu", kazao je Raspudić. "Ja se nikada nisam deklarirao kao desničar, a vi slijediti lik i djelo Tita", kazao je Raspudić Katarini Peović.

Lokalni izbori

"Najvjerojatnije ću biti kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke", kazala je Peović. "Ja nisam ni potvrdio ni negirao da ću se kandidirati za gradonačelnika Zagreba. Ako uđem u tu utrku imam slogan Klin se klinom izbija", kazao je Raspudić.