Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
(NE)RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Oglas za sezonu na Hvaru razbijesnio građane: Za isti posao muškarcima znatno veća plaća nego ženama

Foto: PIXSELL/Shutterstock/Screenshot Facebook
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.03.2026.
u 11:53

U svojoj objavi Marija Lugarić poručila je da je ovaj slučaj prijavila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a pritom je uputila i čestitku povodom Međunarodnog dana žena

Saborska zastupnica SDP-a i predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić upozorila je na sporni oglas za posao objavljen od strane jednog restorana na Hvaru, u kojem se za isto radno mjesto navodi različita plaća ovisno o spolu kandidata. Prema njezinim riječima, takva praksa predstavlja diskriminaciju sukladno važećim zakonima.

Na jednoj internetskoj platformi objavljen je oglas u kojem se za posao pomoćne radnice u kuhinji nudi plaća od 1500 eura, dok se za pomoćnog radnika u kuhinji za isti posao navodi plaća od 2000 eura. Lugarić je fotografiju oglasa podijelila na svom Facebook profilu te upozorila na, kako navodi, očitu nepravilnost.

U svojoj objavi poručila je da je slučaj prijavila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a pritom je uputila i čestitku povodom Međunarodnog dana žena, koji se obilježio u 08.03., u nedjelju.  'Sretan vam Međunarodni dan žena! Ovo sam upravo prijavila kao diskriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova', napisala je Lugarić.

Na slične situacije upozorava i Zakon o ravnopravnosti spolova. Prema članku 13., prilikom oglašavanja radnog mjesta mora biti jasno naznačeno da se za posao mogu prijaviti osobe oba spola. Također se navodi kako u oglasima nije dopušteno koristiti izraze koji bi mogli dovesti do diskriminacije na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa te spolne orijentacije. Lugarić je kasnije objavila i da su sporni oglasi u međuvremenu uklonjeni. 'Update nakon malo više od 24 sata: čini se da su ovi oglasi izbrisani. Nadam se da će vlasnik naći radnike za sezonu uz oglase koji nisu diskriminirajući', poručila je.
FOTO Alka Vuica oduševila svojim outfitom povodom Dana žena, a svi komentiraju ovaj detalj
1/18
Ključne riječi
kuhar žene ravnopravnost spolova posao Hvar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!