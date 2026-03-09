Oglas za sezonu na Hvaru razbijesnio građane: Za isti posao muškarcima znatno veća plaća nego ženama

Saborska zastupnica SDP-a i predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić upozorila je na sporni oglas za posao objavljen od strane jednog restorana na Hvaru, u kojem se za isto radno mjesto navodi različita plaća ovisno o spolu kandidata. Prema njezinim riječima, takva praksa predstavlja diskriminaciju sukladno važećim zakonima.

Na jednoj internetskoj platformi objavljen je oglas u kojem se za posao pomoćne radnice u kuhinji nudi plaća od 1500 eura, dok se za pomoćnog radnika u kuhinji za isti posao navodi plaća od 2000 eura. Lugarić je fotografiju oglasa podijelila na svom Facebook profilu te upozorila na, kako navodi, očitu nepravilnost.



U svojoj objavi poručila je da je slučaj prijavila Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, a pritom je uputila i čestitku povodom Međunarodnog dana žena, koji se obilježio u 08.03., u nedjelju. 'Sretan vam Međunarodni dan žena! Ovo sam upravo prijavila kao diskriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova', napisala je Lugarić.

Na slične situacije upozorava i Zakon o ravnopravnosti spolova. Prema članku 13., prilikom oglašavanja radnog mjesta mora biti jasno naznačeno da se za posao mogu prijaviti osobe oba spola. Također se navodi kako u oglasima nije dopušteno koristiti izraze koji bi mogli dovesti do diskriminacije na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa te spolne orijentacije. Lugarić je kasnije objavila i da su sporni oglasi u međuvremenu uklonjeni. 'Update nakon malo više od 24 sata: čini se da su ovi oglasi izbrisani. Nadam se da će vlasnik naći radnike za sezonu uz oglase koji nisu diskriminirajući', poručila je.