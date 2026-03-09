Velika zapljena na A1: Sumnja dovela do ozbiljne kaznene prijave, evo što je sve ovaj muškarac prevozio

U Policijskoj upravi zadarskoj provedeno je kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim hrvatskim državljaninom, kojeg se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni u cilju daljnje preprodaje nabavio drogu, koju je potom prevozio skrivenu u automobilu.



Naime, osumnjičeni 61-godišnjak je u petak, 06. ožujka, zaustavljen na autocesti A1, gdje su policijski službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača te je zbog osnovane sumnje da se u vozilu nalazi droga, osobni automobil prevezen u prostorije policije. Nadalje, na temelju naloga nadležnog županijskog suda obavljena je pretraga vozila, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 18 440 grama marihuane te oko 980 grama hašiša, pakiranih u više pojedinačnih omota. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru je podnesena kaznena prijava.

