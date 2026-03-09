Glasnogovornik: 'Ranijim premještajima došlo je do poremećaja na oko 7.200 predmeta'

U vezi medijskih upita glede priopćenja Udruge hrvatskih sudaca i izjava počasnog predsjednika UHS Đure Sesse u intervjuu Slobodnoj Dalmaciji od 6. ožujka 2026. o I. izmjeni Godišnjeg rasporeda poslova Općinskog suda u Zadru općinski sud poslao je medijima priopćenje. - Uzimajući u obzir da je Ured predsjednika Općinskog suda u Zadru u priopćenju od 24. veljače 2026. naveo da je I. izmjena GRP za 2026. manjeg obujma od promjena provedenih brojnim izmjenama GRP u 2024. i 2025. donesenima od strane prethodnih čelnika ovog suda (ukupno 15 izmjena), to je bilo za očekivati da će UHS, prije nego u javnost iznese predmetno priopćenje da se radi o do sada neviđenim promjenama poslova i premještaja sudaca unutar jednog suda, barem provjeriti prethodne navode iz priopćenja Ureda predsjednika Općinskog suda u Zadru, a što je izostalo iako su iste bile lako provjerljive jer su GRP ovog suda za 2024. i 2025. s a brojnim izmjenama objavljeni i javno dostupni na službenoj internet stranici Općinskog suda u Zadru.

Obzirom na navedeni propust to se u nastavku navode bitnije izmjene rasporeda obavljanja poslova na Općinskom sudu u Zadru u 2024. i 2025. donesene od strane sutkinja ovlaštenih za obavljanje poslova sudske uprave na Općinskom sudu u Zadru, pri čemu se dodatno ukazuje i na činjenicu da je dužnost sutkinja ovlaštenih za obavljanje poslova sudske uprave privremenog karaktera i načelno ograničena na osiguravanje tekućeg rada suda do završetka postupka imenovanja predsjednika suda, a ne i za radikalne izmjene GRP koje s u međutim provedene. Dana 6. veljače 2024. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave dugogodišnja bivša predsjednica Zadarskog ogranka UHS Jadranka Nizić Peroš je odmah po imenovanju na tu dužnost donijela I. izmjenu GRP za 2024., tek 20-ak dana nakon što je GRP za 2024. postao pravomoćan, i istom ga radikalno izmijenila. Tom

izmjenom premješteno je čak 18 sudaca i sudskih savjetnika s a referada u njihovom dosadašnjem zaduženju na druge referade i druge odjele odnosno premješteno je ukupno više od 50 djelatnika suda.

Međutim tada je izostala bilo kakva reakcija Zadarskog ogranka UHS i UHS, a kamoli medijski istupi istih o neviđenim promjenama poslova i premještaja sudaca unutar jednog suda. Tako donesenom izmjenom premješteno je 18 sudaca i sudskih savjetnika sa referada u njihovom dosadašnjem zaduženju na druge referade i druge odjele sto bi, po sadašnjem zbrajanju i zabrinutosti UHS, uzimajući da bi prosječan broj predmeta po referadi bio oko 400, značilo da je došlo do poremećaja u radu na oko 7.200 predmeta.

Međutim tada se UHS nije oglasio o ovakvim premještajima donesenima od strane svoje bivše predsjednice. Od bitnijih premještaja i promjena određenih predmetnom I. izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2024. od 6. veljače 2024. donesenih od strane sutkinje ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave i bivše dugogodišnje predsjednice Zadarskog ogranka UHS Jadranke Nižić Peroš ukazuje se da:

1 . Sudac Ivica Marinović, zamjenik predsjednika suda i predsjednik parničnog odjela je premješten s a svoje referade u sjedištu suda u Zadru u Stalnu službu u Biograd na Moru na referadu sutkinje Ive Abfal,

2. Sutkinja Iva Abfal je premještena sa svoje referade u Stalnoj službi u Biogradu na Moru n a referadu suca Ivice Marinovića u sjedište suda u Zadru,

3 . Sudac Josip Dušević, zamjenik predsjednika parničnog odjela i glasnogovornik suda je premješten s a svoje referade u sjedištu suda u Zadru u Stalnu službu u Pagu na referadu sutkinje Sonje Miljak te su mu dodijeljeni u rad i zemljišnoknjižni predmeti,

4. Sutkinja Sonja Miljak je premještena sa svoje referade u Stalnoj službi u Pagu u sjedište suda u Zadru na referadu suca Josipa Duševića,

5. Sudac Vladimir Rončević je premješten sa mjesta zamjenika predsjednika zk odjela i sa svoje referade na zemljišnoknjižnom odjelu na parnični odjel te su mu raspoređeni u rad ostavinski spisi sa izvanparničnog odjela, čime je postao jedini parnični sudac koji uz parnične ima u zaduženju i izvanparnične spise,

6. Sutkinja Ana Mišlov je premještena sa svoje referade na parničnom odjelu na zemljišnoknjižni odjel,

7 . Sutkinja Ankica Karuc je premještena s a svoje referade na parničnom odjelu na referadu na prekršajnom odjelu,

8. Sutkinja Nediljka Dereta je premještena sa svoje referade na parničnom odjelu na referadu na prekršajnom odjelu i postavljena za zamjenicu predsjednice Prekršajnog odjela,

9. Sutkinja Senka Vrdoljak je premještena sa svoje referade na parničnom odjelu na referadu na prekršajnom odjelu t e postavljena z a predsjednicu Prekršajnog odjela,

10. Sutkinja Nada Olić j e razriješena mjesta zamjenice Kazneno-prekršajnog odjela i na mjesto zamjenika Kaznenog odjela je postavljen sudac Ante Bačić, dok je na mjesto predsjednika Prekršajnog odjela postavljena sutkinja Senka Vrdoljak, a sutkinja

Nediljka Dereta za zamjenicu predsjednice Prekršajnog odjela,

11. Pojedinim sucima Parničnog odjela dodani s u u zaduženje i zemljišnoknjižni predmeti (prigovori iz postupka obnove zemljišnih knjiga),

12. Sutkinja Katarina Dragičević j e razriješena mjesta predsjednice Ovršnog, izvanparničnog i ostavinskog odjela te je umjesto nje postavljena sutkinja Dubravka Novaković,

13. Sutkinja Marija Knez je razriješena mjesta predsjednice zk odjela te je umjesto nje postavljena sutkinja Ana Mišlov,

14. Viša sudska savjetnica Senia Bušljeta, koja je radila u Uredu prethodnog

predsjednika suda, je premještena sa svoje referade u sjedištu suda u Zadru na

referadu sudskog savjetnika Nikole Bilana u Stalnoj službi u Biogradu na Moru,

15. Sudski savjetnik Nikola Bilan je premješten s a svoje referade u Stalnoj službi u

Biogradu n a Moru u sjedište suda u Zadru na zemljišnoknjižni odjel,

16. Viša sudska savjetnica - specialist Danijela Števanja j e premještena sa svoje referade na ovršnom odjelu na zemljišnoknjižni odjel,

17. Viša sudska savjetnica Iva Peričić Pejar je premještena sa svoje referade na ovršnom odjelu na referadu sudske savjetnice Petre Kaštropil na prekršajnom odjelu,

3

18. Sudska savjetnica Petra Kaštropil je premještena s a svoje referade na prekršajnom odjelu na zemljišnoknjižni odjel,

19. Sudska savjetnica Božana Mihalj j e premještena s a svoje referade na izvanparničnom odjelu na zemljišnoknjižni odjel,

20. Sudska savjetnica Valentina Bilosnić je premještena sa svoje referade na prekršajnom odjelu na referadu savjetnice Božane Mihalj na izvanparničnom odjelu,

21. Sudska savjetnica Martina Vukić Maslarda je premještena sa svoje referade na prekršajnom odjelu na zemljišnoknjižni odjel,

22. Sudska savjetnica Andriana Bašić je premještena sa predmeta i z obnove zemljišne knjige za k.o. Diklo, Bokanjac, Crno i Poličnik na referade savjetnica Števanja/Pejar na ovršnom odjelu,

23. Na mjesto zamjenika predsjednika suda j e postavljen sudac Davor Dubravicu, a na mjesto predsjednika Parničnog odjela sutkinja Ivana Čačić Brčić, sve umjesto suca Ivice Marinovića,

24. Umjesto dotadašnjeg glasnogovornika suda i zamjenika predsjednika Parničnog odjela suca Josipa Duševića je postavljen sudac Davor Dubravica, a na mjesto zamjenika predsjednika Parničnog odjela sudac Tomislav Bago,

25. Umjesto dotadašnje zamjenice glasnogovornika i službenice za informiranje Senije Bušljeta je postavljena savjetnica Danijela Števanja,

26. Zemljišnoknjižna referentica Đurđica Prtajin j e premještena i z sjedišta suda u Zadru u Stalnu službu u Biograd n a Moru, a referentica Marija Zepina je premještena iz Stalne službe u Biogradu n a Moru u sjedište suda,

27. Zemljišnoknjižni referenti Vesna Kolčeg, Edita Ruljančić i Amalija Bulić su premještene iz zemljišnoknjižnog odjela Pag u sjedište suda, a i z sjedišta suda u Stalnu službu Pag je premještena zemljišnoknjižna referentica Matea Olić,

28. itd...

Istom izmjenom su sucima premješteni i njihovi zapisničari pa tako:

1. Sutkinji Katarini Dragičević j e uzeta zapisničarka Anita Pelicarić i dodijeljena sutkinji Ivani Klišmanić,

2 . Sutkinji Ivani Klišmanić je uzeta zapisničarka Nataša Šantić i dodijeljena sutkinji Tatjani Domijan Mrva,

3 . Sutkinji Tatjani Domijan Mrva je uzeta zapisničarka Ivana Trošelj i dodijeljena savjetnici Nikolini Grancarić,

4. Sutkinji Jasenki Glavan j e uzeta zapisničarka Ivana Crljenko i dodijeljena sutkinji Maji Ivković,

5 . Sutkinji Maji Ivković je uzeta zapisničarka Helena Karamarko i dodijeljena savjetnicı Danijeli Števanja,

6. Sutkinji Mariji Knez je uzeta zapisničarka Jelena Grić Dupor i dodijeljena sucu

Vladimiru Rončeviću,

7 . Sucu Vladimiru Rončeviću je uzeta zapisničarka Dunja Vuica i dodijeljena sutkinji Ani Mišlov,

8 . Sutkinji Ani Mišlov je uzeta zapisničarka Anella Mišolongin i dodijeljena sutkinji Mariji Knez,

9. Savjetnici Antei Barešić j e uzeta zapisničarka Vanessa Jakupić i dodijeljena

savjetnici Željani Vidović Labor,

10. Savjetnici Željani Vidović Labor j e uzeta zapisničarka Iva Žeželj i dodijeljena savjetnici Marijani Zelić,

4

11. Savjetnici Marijani Zelić je uzeta zapisničarka Darija Knez i dodijeljena sutkinji Jasenki Glavan,

12. Sucu Anti Bačiću je uzeta zapisničarka Marija Lonić i dodijeljena sudskoj savjetnici Antei Barešić,

13. Savjetnici Nikolini Grancarić je uzeta zapisničarka Tihana Petrović i dana sucu Anti Bačiću,

14. Sutkinji Nadi Olić je uzeta zapisničarka Sanja Šuljić i poslana u parničnu kancelariju te joj j e dana zapisničarka Maja Lerga Smokrović koja je bila zaposlena samo na određeno vrijeme,

15.Savjetniku Bruni Zeliću je uzeta zapisničarka Maja Lerga Smokrović i dana sutkinji Nadi Olić,

16. Sutkinji Senki Vrdoljak j e uzeta zapisničarka Karla Zelić i dana savjetniku Mislavu Marčiću,

17. Savjetniku Mislavu Marčiću je uzeta zapisničarka Ljubica Sinovčić i dana sutkinji Senki Vrdoljak,

18. Sutkinji Nediljki Dereta je uzeta zapisničarka Ana Gujić i dodijeljena savjetnici Valentini Bilosnić,

19. Savjetnici Valentini Bilosnić je uzeta zapisničarka Vesna Vrkić i dodijeljena sutkinji Nediljki Dereta,

20. Savjetnici Petri Kaštropil je uzeta zapisničarka Marinella Matković i dana savjetnici Ivi Peričić Pejar,

21. Sucu Josipu Duševiću (koji je premješten iz Zadra u Stalnu službu u Pag na mjesto sutkinje Sonje Miljak) je uzeta zapisničarka Katarina Rapan i dana sutkinji Katarini Dragičević dok je sucu Josipu Duševiću dodijeljena zapisničarka Ksenija Donadić koja je do tada radila sa sutkinjom Sonjom Miljak,

22. Sutkinji Sonji Miljak (koja je premještena iz Stalne službu na Pagu u Zadar na mjesto suca Josipa Duševića) je dana zapisničarka Suzana Tušek koja je do tada radila sa sutkinjom Senkom Vrdoljak,

23. Sutkinji Senki Vrdoljak je uzeta zapisničarka Suzana Tušek i dodijeljena sutkinji Sonji Miljak,

24. Sucu Ivici Marinoviću (koji je premješten iz Zadra u Stalnu službu u Biogradu na Moru na mjesto sutkinje Ive Abfal) j e uzeta zapisničarka Marija Jurić i dodijeljena zapisničarka Renata Fantina koja je do tada radila sa sutkinjom Ivom Abfal,

25. Sutkinji Ivi Abfal (koja je premještena iz Stalne službu u Biogradu na Moru u Zadar na mjesto suca Ivice Marinovića) je dodijeljena zapisničarka Marija Jurić koja je radila sa sucem Ivicom Marinovićem,

26. itd....

Kraj ovoliko promjena izvršenih od strane dugogodišnje predsjednice Zadarskog ogranka UHS i sutkinje ovlaštene z a obavljanje poslova sudske uprave Jadranke Nizić Peroš nije bilo nijedne reakcije UHS. Iz navedenog proizlazi i da su 1. izmjenom GRP 2024. donesenom od strane sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave i dugogodišnje predsjednice Zadarskog ogranka UHS Jadranke Nižić Peroš najmanje 25orici sudaca i savjetnika promijenjeni zapisničari, pri čemu najmanje 17orici sudaca i savjetnika koji su ostali na svojim dotadašnjim referadama. Tako j e npr. o d 11 sudaca i savjetnika Parničnog odjela koji su ostali na svojim referadama promijenjen zapisničar njima 7-orici.

5

Nasuprot tome predmetnom 1 . izmjenom GRP 2026. donesenom od strane predsjednice suda Marije Knez nije promijenjen nijedan zapisničar sucima i savjetnicima koji su ostali n a svojim referadama. Već sljedeći mjesec, odnosno 26. ožujka 2024., 2. izmjenom GRP sutkinja Jadranka Nižić Peroš sutkinju Silvanu Bralu s a prekršajnog odjela premješta n a kazneni odjel, sutkinju Marija Knez sa zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižnih predmeta u sjedištu suda u Zadru premješta u Stalnu službu u Pag na parnične i izvanparnične predmete, a sudsku savjetnicu Petru Kaštropil sa zemljišnoknjižnog premješta na prekršajni odjel (dakle natrag na odjel s a kojeg ju je premjestila prije mjesec dana). Nadalje su sucima izvršeni novi premještaji zapisničara, i to najmanje u odnosu na njih sedmero.

Nadalje 4. izmjenom GRP o d 18. lipnja 2024. suci iz Stalnih službi u Biogradu na Moru i Pagu su pored rješavanja parničnih, izvanparničnih i zemljišnoknjižnih predmeta bez prethodne suglasnosti dobili u rad i rješavanje hitnih prekršajnih predmeta, iako tu granu prava ranije nisu radili.

Nadalje, 7. izmjenom GRP o d 11. studenog 2024. sutkinja Vera Miočić koja j e ranije kao sudac radila parnične predmete, te novoimenovana sutkinja Željana Vidović Labor su raspoređene na kazneni odjel iako nikad ranije nisu radile kaznene predmete. Sutkinja Maja Nevešćanin je premještena i z svoje referade u Stalnoj službi u Biogradu na Moru na referadu u sjedište suda u Zadar dok je na referadu iste u Stalnu službu u Biograd na Moru iz Zadra raspoređena sutkinja Senija Bušljeta. Nadalje je sudska savjetnica Martina Vukić Maslarda premještena s a zemljišnoknjižnog odjela u sjedištu u Zadru na rješavanje parničnih i izvanparničnih predmeta u Stalnu službu u Biograd na Moru, dok je sudska savjetnica Andriana Bašić premještena sa ovršnog odjela na parnični odjel. Kraj ovoliko premještaja sudaca, sudskih savjetnika i službenika koje j e napravila sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave i dugogodišnja predsjednica Zadarskog ogranka UHS Jadranka Nižić Peroš, koje su bile puno veće od predmetne promjene rasporeda rada donesene o d strane predsjednice suda Marije Knez, nije bilo ni jedne reakcije Zadarskog ogranka UHS ni same UHS.

Što se tiče izmjena GRP za 2025., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Zadru Jasna Ančić Barić j e 3. izmjenom iz svibnja 2025. sudsku savjetnicu Helena Štuc premjestila sa zemljišnoknjižnog odjela na ovršni odjel, sudsku savjetnicu Andrianu Bašić sa parničnog odjela na prekršajni odjel, savjetnicu Leonardu Božić s a zemljiśnoknjižnog odjela n a prekršajni odjel, a savjetnicu Teu Lorenu Sinovčić sa prekršajnog odjela u sjedištu u Zadru u Stalnu službu u Benkovac na rješavanje parničnih i izvanparničnih predmeta. Nadalje, u lipnju 2025. je donesena 4. izmjena GRP kojom su četvero novoimenovanih sudaca Antonia Miočić, Nataša Daković, Nikola Bilan i Petra Kaštropil raspoređeni u kazneni odjel s time da posljednjih dvoje sudaca prethodno nikad nisu radili kaznene predmete.

6

Istovremeno su iskusne sutkinje Teodora Projić Škovrlj i Ksenija Bratković premještene sa kaznenog odjela na prekršajni odjel, koje predmete su prije 2019. i radile kao sutkinje bivšeg Prekršajnog suda u Zadru. Ovdje se posebno naglašava da je upravo premještaj ove dvije sutkinje sa kaznenog na prekršajni odjel (Teodore Projić Škovrlj i Ksenije Bratković), izvršen prije pola godine od strane prethodnog čelnika suda, identičan sadašnjem premještaju dva suca sa kaznenog na prekršajni odjel (Davor Dubravica i Mitra Meštrović) na kojem su dugi niz godina sva 4 suca radila kao suci bivšeg Prekršajnog suda u Zadru. Međutim tada o tome, za razliku od sada, nije bilo javnih kritičkih istupa Zadarskog ogranka UHS ni samog UHS a kamoli ovakvih medijskih istupa.

Nadalje, 6 . izmjenom GRP od 17. rujna 2025. sutkinja Nikolina Grancarić koja je do tada zaduživala ovršne predmete je raspoređena na rješavanje izvanparničnih i ostavinskih predmeta. Sudac Josip Dušević je premješten sa svoje referade na parničnom odjelu na referadu na prekršajnom odjelu, sudska savjetnica Helena Štuc je premještena sa rješavanja izvanparničnih i ostavinskih predmeta na rješavanje ovršnih predmeta, sudska savjetnica Martina Vukić Maslarda je premještena iz Stalne službe u Biogradu na Moru gdje je rješavala parnične i izvanparnične predmete na prekršajni odjel, dok je savjetnik Vinko Pavić premješten i z Stalne službe u Pagu u Stalnu službu u Biograd na Moru.

Nadalje 7. izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2025. sudska savjetnica Tina Jelovac Milošević je premještena sa zemljišnoknjižnog odjela na parnični odjel, savjetnica Andriana Bašić je premještena sa prekršajnog odjela na ovršni odjel, a

savjetnik Marin Venci sa zemljišnoknjižnog odjela na prekršajni odjel. Iz svega navedenog proizlazi da j e unatoč ovako velikom obimu promjene poslova i premještaja sudaca i službenika unutar ovog suda, a koje promjene su vršene tijekom 2024. i 2025. i bez prethodne suglasnosti, a ponekad i bez ikakvih razgovora sa sucima i službenicima, izostala reakcija UHS koja tada nije iskazala ni iznenađenost ni zabrinutost kako će navedene promjene utjecati na rad suda, građane koji su stranka postupaka, na povjerenje javnosti u rad suda kao i učinkovitost rada suda, a koje promjene su se ukazale neučinkovitima jer su rezultati rada suda na dan 31. prosinca 2025. bili negativni unatoč povećanju broja rješavatelja.

Ne samo da UHS tada nije n i utvrđivala je li se radilo o opravdanoj potrebi reorganizacije rada suda ili arbitrarnoj

odluci tadašnje sudske uprave već je izostala bilo kakva njihova reakcija. Međutim, sada kad promjene rasporeda obavljanja poslova ovog suda vrši izabrana predsjednica suda koja t u ovlast ima sukladno zakonskim propisima i koja je predmetnu izmjenu donijela nakon izvršene analize rezultata rada suda u ukupnosti i svakog odjela zasebno, UHS nalazi nužnim javno iskazati zabrinutost da će upravo ove promjene, za razliku od mnogobrojnih prethodnih promjena, imati ozbiljne posljedice za neovisnost sudstva i utjecaj na povjerenje javnosti u rad sudbene vlasti. Stoga se stječe dojam da UHS u Zadru reagira samo ovisno o određenim osobama sudaca na koje se promjene odnose i ovisno o određenim osobama sudaca koje obavljaju posao predsjednika suda u Zadru a koji donose te promjene.

7

Neshvatljivo je i z kojih razloga kod prethodno navedenih premještaja sudaca nije bilo reakcija UHS bilo u smislu zaštite sudaca ili u smislu zabrinutosti o motivima takvih premještaja jer s u istima nesporno zamjenik predsjednika suda, glasnogovornik suda,

sudska savjetnica i z Ureda predsjednika suda i predsjednici odjela za vrijeme prethodnog predsjednika suda premještani u Stalne službe u Pagu i Biogradu na Moru, i to na referade drugih sudaca koji su rješavali istu vrstu predmeta i dovedeni su na njihova mjesta u sjedište suda u Zadru tj. samo su zarotirani suci koji su međusobno zamijenili svoje referade s a istom vrstom predmeta i svim posljedicama koje je to imalo na stranke, a bez ijedne logične svrhe ili objašnjenja takve zamjene referada s a istom

vrstom predmeta.

Glede neistinitih prigovora o navodnom kažnjavanju sudaca koji s u podnijeli prigovore zbog loših odnosa s a prethodnim predsjednikom suda pregledom dokumentacije sudske uprave i z vremena prethodnog predsjednika suda nije pronađen nijedan prigovor ovih sudaca na njegove odluke. Upravo suprotno, utvrđeno je da je isti suca Davora Dubravicu imenovao za dugogodišnjeg glasnogovornika suda i dodijelio mu s tog osnova 10% oslobođenja od rada, sutkinju Jadranku Nižić Peroš imenovao za

voditeljicu Stalne službe u Pagu i mentoricu savjetnici te joj dodijelio 10% oslobođenja od rada, sutkinju Ivu Abfal imenovao za voditeljicu Stalne službe u Biogradu na Moru i mentoricu savjetnici te joj dodijelio 10% oslobođenja o d rada itd. Obzirom da se radi o

glavnim upravljačkim funkcijama sudske uprave radi s e očito o osobama koje su bile od povjerenja prethodnog predsjednika suda a ne o osobama u lošim odnosima sa istim.

Glede prigovora o postavljenim predsjednicima odjela i Stalnih službi od strane nove predsjednice suda ukazuje se da predsjednici prekršajnog i zemljišnoknjižnog odjela! voditeljica Stalne službe u Pagu nisu bili ni suci, a predsjednik Ovršnog i

izvanparničnog odjela ni sudac niti uopće djelatnik ovog suda a kamoli u dobrim odnosima sa prethodnim predsjednikom suda. Voditelj Stalne službe u Benkovcu se nije mijenjao i isti je kao i kod prethodna tri čelnika dok postavljeni predsjednik

Parničnog odjela i voditeljica Stalne službe u Biogradu na Moru svakako nisu osobe u dobrim odnosima sa prethodnim predsjednikom suda. Stoga je navedeni kriterij potpuno deplasiran, a koji netočni kriterij svjesno i netočno plasiraju nezadovoljni članovi Zadarskog ogranka UHS koji s u i pokrenuli predmetnu medijsku kampanju. Iz prethodno navedenoga slijedi pitanje zašto je izostala reakcija Zadarskog ogranka UHS i samog UHS tijekom mnogobrojnih promjena organizacije rada ovog suda koje

su vršene 2024. i 2025. i o d strane njihove dugogodišnje predsjednice i kome j e upravo takva, neučinkovita organizacija rada suda odgovarala.

U odnosu na obim promjena ističe se da su prethodno pobrojane važnije promjene izvršene od prethodnih čelnika suda u zadnje dvije godine (2024. i 2025.) a kada bi se pobrojale promjene u mandatu nekoliko prethodnih predsjednika suda u prethodnih 8 ill 12 godina tada bi takvih promjena bilo najmanje deset puta više. Međutim tada nije bilo nikakve reakcije UHS ili Zadarskog ogranka UHS ili tvrdnji da s e radi o ugrožavanju rada suda iako se radilo o puno opsežnijim i brojnijim promjenama rasporeda rada

sudaca i savjetnika o d 1. izmjene GRP za 2026. Stoga se ovdje ne radi o „nezabilježenom presedanu" u 44 godina, kako to navodi počasni predsjednik UHS Duro Sessa u svom medijskom istupu, ili o „prvom takve

8

Vrste u pravosuđu R H po obimu promjene poslova i premještaja" kako to navodi UHS u svom priopćenju, već o rasporedu sa manje promjena od onih izvršenih od strane prethodnih čelnika ovog suda u samo posljednje 2 godine, medu kojima i dugogodišnje

bivše predsjednice Zadarskog ogranka UHS, kada s e UHS i počasni predsjednik UHS nisu oglašavali niti isto smatrali spornim. Neistine su i ciljano iskonstruirane tvrdnje da se radi o velikoj pobuni sudaca i neredu na sudu obzirom da je na sudu zaposlen 51 sudaca da je prigovore podnijelo samo 8 sudaca, unatoč agresivnom pritisku na preostale suce da i oni podnesu prigovore, što predstavlja uvjerljivu manjinu sudaca na sudu. Uzimajući u obzir ukupan broj djelatnika ovog suda (303) i ukupan broj prigovora radi se samo o 3,3% djelatnika suda koji su prigovorili predmetnoj izmjeni rasporeda rada. Usporedbe radi na izmjene rasporeda rada prethodnih čelnika tijela u 2024. i 2025. godini pristiglo je ukupno 33 prigovora međutim tada nije bilo medijske kampanje da se radi o pobuni i neredu na sudu.

Još jednom se demantiraju i neistine da j e došlo do masovnog otkazivanja zakazanih ročišta u manjem broju referada suda koje su obuhvaćene predmetnom izmjenom jer su većinu takvih ročišta novi suci samo preuzeli, a glede preostalih je sucima ukazano

na nužnost da s e ista zakažu u roku o d osam dana. Još jednom se demantiraju i neistine da sa sucima prethodno nije obavljen razgovor te je u navedenom razgovoru sucima ukazano na loše rezultate rada suda i na potrebu drugačijeg rasporeda rada kako bi se ti loši rezultati rada suda popravili. Još jednom se demantiraju i neistine da velika većina sudaca prethodno nije radila predmete koji su im sada dati u zaduženje, štoviše veliki broj takvih sudaca ima puno duži staž upravo na vrstama predmeta koji su im sada vraćeni u zaduženje pa tako konkretno suci Mitra Meštrović, Davor Dubravica i Jadranka Nižić Peroš imaju puno duži staž u radu s a prekršajnim nego s a bilo kojom drugom vrstom predmeta.

Sadašnjom reakcijom UHS praktično želi d a se ostavi na snazi dosadaśnji raspored rada sudaca izvršen uglavnom od strane dugogodišnje bivše predsjednice Zadarskog ogranka UHS, postavljen izmjenom GRP za 2024. od 6. veljače 2024. godine, pri čemu je očito nebitno da takav raspored određenih sudaca na određena mjesta od strane bivše dugogodišnje predsjednice UHS uzrokuje štetu građanima sto je vidljivo po lošim rezultatima rada suda u prošloj godini, čak i unatoč činjenici da je u zadnje dvije godine

17 novih sudaca počelo raditi na sudu.

Prozivanjem i pokretanjem medijske hajke suci, koji s u prvi pozvani poštivati propise i ostvarivati svoja prava kroz institucije i zakonom propisani put, šalju pogrešnu poruku građanima da sporove trebaju rješavaju medijskim pritiskom i uzimanjem stvari u svoje ruke umjesto propisanim pravnim putem. Pri tome se još koristi agresivna diskreditirajuća medijska kampanja utemeljena na nizu očitih neistina. Time takvi suci ujedno narušavaju autoritet sudačke profesije i održavaju lošu percepcija pravosuđa kod građana jer se stječe dojam da sucima nije uopće bitno kako sud radi i da li ostvaruje svoju funkciju pružanja efikasne pravne zaštite građanima već im je bitno samo to da su određeni suci (određeni članovi određenih udruga) postavljeni na određena (po mogućnosti upravljačka) mjesta na sudovima.

9

A potom s e posljedično postavlja pitanje koji su to razlozi da točno određeni suci moraju biti postavljeni na točno određena mjesta na Općinskom sudu u Zadru. Ovo posebno u konkretnoj situaciji u Zadru u kojoj su značajnom broju sudaca u Zadru odvjetnici u Zadru bračni drugovi ili odvjetnički partneri njihovih bračnih drugova ili su sa njima u odnosu kućnih prijatelja ili su im supružnici stečajni upravitelji pa se stječe dojam da se traženim rasporedom određenih sudaca na određena mjesta, koji se brani

ovakvom brutalnom medijskom kampanjom utemeljenom na nizu očitih neistina, sud umjesto javne ustanove želi pretvoriti u privatnu obiteljsku i prijateljsku tvrtku sa ciljem stjecanja osobne dobiti pojedinaca na štetu ostalih djelatnika suda i građana.

U odnosu na zabrinutost o posljedicama novog rasporeda rada za stranke ističe se da je isti i donesen upravo radi poboljšanja rada suda u korist stranaka jer je postojeći raspored rada na sudu stvarao zaostatke i oduljivao strankama vrijeme za pružanje pravne zaštite. Naime sud u prošloj godini ne samo d a nije smanjio svoje postojeće i velike zaostatke (na dan 31.12. 2025 na ovom sudu je bilo neriješeno ukupno 30.992 predmeta) nego je iste još dodatno i povećao jer je riješio manje predmeta nego ih je

zaprimio, a što bi se nastavilo i dalje da se ostavio na snazi sadašnji raspored rada na sudu.

Zaključno se navodi da se prilikom donošenja I . izmjene GRP za 2026. vodilo isključivo računa o potrebama posla i nužnosti reorganizacije trenutno neučinkovitog rasporeda rada koji je, čak i unatoč činjenici da je u zadnje dvije godine na sudu započelo sé

radom 17 novih sudaca, uzrokovao dodatno povećanje broja neriješenih predmeta suda, a strankama dodatno produljio vrijeme z a pružanje pravne zaštite - potpisuje priopćenje Glasnogovornik suda Josip Dušević.