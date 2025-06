Akcija u Iranu počela je prijevarom, bombarderi su bili mamac: Amerikanci otkrili detalje napada na Iran

Dok je u subotu započinjala operacija "Ponoćni čekić", skupina bombardera B-2 poletjela je iz svoje baze u Missouriju i primijećena je kako se kreće prema pacifičkom otoku Guamu, što su stručnjaci vidjeli kao moguću pripremu za bilo kakvu američku odluku o napadu na Iran. No, oni su bili mamac. Prava skupina od sedam nevidljivih bombardera B-2 s krilima šišmiša letjela je prema istoku neotkriveno 18 sati, svodeći komunikaciju na minimum, dopunjavajući gorivo u zraku, otkrila je u nedjelju američka vojska.

Dok su se bombarderi približavali iranskom zračnom prostoru, američka podmornica lansirala je više od dva tuceta krstarećih raketa Tomahawk. Američki borbeni zrakoplovi letjeli su kao mamac ispred bombardera kako bi zaustavili iranske borbene zrakoplove i rakete. Napad na tri glavna iranska nuklearna postrojenja bio je najveći operativni udar ikada izveden stealth bombarderima B-2 i druga najduža operacija B-2 ikada izvedena, nadmašena samo onima nakon napada al Kaide na Sjedinjene Države 11. rujna 2001.

Bombarderi B-2 izbacili su 14 bombi za probijanje bunkera GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, od kojih je svaka teška 13 tona. U operaciji je sudjelovalo preko 125 američkih vojnih zrakoplova, prema Pentagonu.

Iz perspektive američke vojske, operacija je bila veliki taktički uspjeh. Iranci nisu uspjeli ispaliti niti jedan projektil na američki zrakoplov i bili su potpuno zatečeni, rekao je novinarima u Pentagonu u nedjelju general Dan Caine, načelnik Združenog stožera. "Iranski lovci nisu letjeli, a čini se da nas iranski raketni sustavi zemlja-zrak nisu vidjeli tijekom cijele misije", rekao je Caine. "Zadržali smo element iznenađenja."

Caine je rekao da početne procjene štete u akciji ukazuju na to da su sva tri ciljana mjesta pretrpjela izuzetno tešku štetu i razaranje, ali je odbio nagađati jesu li iranski nuklearni kapaciteti još uvijek operativni. Američki ministar obrane Pete Hegseth bio je sigurniji. "Jasno je da smo uništili iranski nuklearni program", rekao je, stojeći uz Cainea u sobi za brifinge Pentagona.

Akcija "Ponoćni čekić" bila je strogo povjerljiva, rekao je Caine, "s vrlo malo ljudi u Washingtonu koji su znali vrijeme ili prirodu plana." Mnogi visoki dužnosnici u Sjedinjenim Državama saznali su za nju tek u subotu navečer iz prve objave predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama. Hegseth je rekao da su bili potrebni mjeseci priprema kako bi se osiguralo da će američka vojska biti spremna ako Trump naredi napade. Caine je rekao da je sama misija, međutim, organizirana za samo nekoliko tjedana. Što će se sljedeće dogoditi, nije jasno.

Zaljevske države, u kojima se nalazi više američkih vojnih baza, bile su u nedjelju u stanju visoke pripravnosti dok su procjenjivale rizike širenja sukoba u regiji. Hegseth je rekao da je američka vojska pozicionirana za obranu na Bliskom istoku, ali i za odgovor protiv Irana ako nastavi s dugogodišnjim prijetnjama odmazdom.

Trumpova administracija izjavila je da ne traži širi rat s Iranom, a Hegseth je rekao da su Teheranu poslane privatne poruke u kojima ih se potiče na pregovore. No, Trump je također upozorio Iran da je SAD spreman pogoditi dodatne ciljeve ako bude potrebno, koristeći daleko veću silu. "Iran bi bio pametan da posluša te riječi. Rekao je to prije i misli to ozbiljno", rekao je Hegseth.

FOTO Prva satelitska snimka Fordowa: Šteta je vidljiva, projektili prodrli duboko prema postrojenju