Agencija za istraživanje nesreća provest će istragu: 'Došlo je do oštećenja stajnog trapa'

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu priopćila je da je u nedjelju oko 15 sati prilikom slijetanja aviona Cessna 525 hrvatskih registarskih oznaka u Zračnu luku Zagreb došlo do oštećenja stajnog trapa, nitko nije ozlijeđen, a provest će se istraga.

"Danas oko 15 sati, prilikom slijetanja aviona Cessna 525 hrvatskih registarskih oznaka u Međunarodnu Zračnu luku Zagreb (MZLZ), došlo je do oštećenja stajnog trapa. Nitko nije ozlijeđen, a na avionu je nastala materijalna šteta", navodi u priopćenju Agencija za istraživanje nesreća. Napominju da su obavijest dobili od zagrebačke Zračne luke i OKC-MUP-a. - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) će provesti istragu ove ozbiljne nezgode - istaknula je u priopćenju ravnateljica Agencije Alana Vukić.

Iz Međunarodne Zračne luke Zagreb priopćili su ranije danas da je u 15:21 sati prilikom slijetanja privatnog zrakoplova Air Panonia, tipa Cessna 525, oznake 9A-JJIM došlo do prokliznuća zrakoplova na travnatu površinu uz rub uzletno-sletne staze Zračne luke Franjo Tuđman. U tijeku je postupak priprema za micanje zrakoplova, a Zračna luka Franjo Tuđman je sukladno planu propisanih aktivnosti, do daljnjega zatvorena za sav promet. Prema informacijama predstavnika zrakoplovne kompanije Air Panonia, let je bio prazan, i nema ozlijeđenih osoba, napomenuli su u priopćenju.

- Zračna luka Franjo Tuđman se ispričava putnicima radi kašnjenja u dolasku i odlasku ostalih zrakoplova uzrokovanih ovim događajem - naveli su iz Međunarodne Zračne luke Zagreb te istaknuli da čim zagrebačka Zračna luka bude ponovno otvorena za promet, obavijestit će jasnost.

Foto: Čitatelj