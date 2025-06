Uskoro nova pravila za putnike u EU: Ako vam let kasni, naknade idu i do 500 eura

Ministri prometa država članica EU-a usuglasili su u četvrtak na sastanku u Luxembourgu stajalište o prijedlogu revizije propisa o pravima putnika u zračnom prometu čiji je cilj osigurati ravnotežu interesa između putnika i zračnih prijevoznika. “Revidirana pravila donijet će više od 30 novih prava putnicima u zračnom prometu, koja će se primjenjivati od trenutka kupnje karte do dolaska na odredište, a u nekim slučajevima i nakon toga”, izjavio je poljski ministar infrastrukture Dariusz Klimczak.

Na temelju danas usuglašenog stajalište, Vijeće EU-a pregovarat će s Europskim parlamentom o konačnom tekstu zakona. Komisija je još 2013. predložila reviziju pravila, a politički dogovor postignut je tek sada. Prema usuglašenom stajalištu, zrakoplovne tvrtke morat će u slučaju poremećaja putnicima ponuditi alternativne letove ili neki drugi oblik putovanja do željenih odredišta što je prije moguće

Ako se to ne učini u roku od tri sata od poremećaja, putnici mogu sami pronaći alternative i zatražiti povrat novca do 400 posto izvorne cijene zrakoplovne karte. U usuglašenom stajalištu predlažu se ažurirana pravila o naknadama putnicima u slučaju dugih kašnjenja. Zrakoplovne tvrtke ne bi imale pravo odbiti zahtjev za naknadom pozivajući se na “izvanredne okolnosti” osim ako ne dokažu da su poduzele sve razumne korake kako bi spriječile poremećaje.

Putnici će imati pravo na naknadu od 300 eura ako je kašnjenje dulje od četiri sata na relaciji kraćoj od 3500 km i unutar EU-a. Ako je putovanje dulje od 3500 km, putnici će imati pravo na naknadu od 500 eura ako je kašnjenje dulje od šest sati. Uvode se i nova pravila u slučaju otkazivanja leta. Putnici će moći tražiti naknadu naknadu, ako su obaviješteni o otkazivanju leta manje od 14 dana prije polaska. U slučaju otkazivanja, zrakoplovna tvrtka mora putnicima dostaviti unaprijed ispunjene obrasce kako bi mogli zatražiti naknadu.

Zrakoplovne tvrtke često uskraćuju ukrcaj putnicima na povratni let u slučaju da nisu koristili odlazni let. Sada bi, prema usuglašenom stajalištu, tome trebao doći kraj i imali bi pravo tražiti naknadu ako im se odbije ukrcaj na povratni let. U slučaju kašnjenja zrakoplovne tvrtke moraju organizirati pomoć putnicima, osigurati im osvježenje, hranu, smještaj. Ako zrakoplovna tvrtka to ne osigura, putnici mogu sami organizirati takvu pomoć i naknadno dobiti povrat novca.