Agaresovu eutanaziju zaustavio je DORH, a veterinarska inspekcija već dvije godine drži ga zatvorenog

Već gotovo dvije godine dogo argentino Agares stanuje u koprivničkom skloništu Ottova kućica. Završio je u njemu nakon što je u obiteljskoj kući ugrizao dijete svojih vlasnika. Što se točno dogodilo nitko ne zna, jer nitko nije vidio.

Kako doznajemo iz odgovora na naše upite, život mu je spasilo Državno odvjetništvo koje je zaustavilo veterinarsku inspekciju u namjeri da Agaresa eutanazira odmah nakon nesretnog događaja. S obzirom na to da je Odvjetništvo pokrenulo kazneni postupak protiv djetetova oca, Agares je postao 'dio kaznenog postupka'. Sve ostalo, zašto je i dalje zatvoren u boksu, zašto k njemu nitko ne može, zašto mu nije pružena prilika za resocijalizaciju, u nadležnosti je Državnog inspektorata.

No, krenimo redom. Na prvi upit veterinarskoj inspekciji o sudbini psa, mogućnosti resocijalizacije kako bi se mogao udomiti, eventualnom smještaju u neki prikladniji prostor, jer boravi u vanjskom boksu u kojem mu je zimi hladno i rijetko izlazi u šetnje, inspekcija odgovara:

– Za slučaj je nadležno Općinsko državno odvjetništvo koje je odredilo da se pas treba držati pod nadzorom do okončanja postupka. Inspektori koji nadziru sklonište i uvjete u kojima se pas nalazi nisu utvrdili nepravilnosti i pas je u skloništu u primjerenim uvjetima.

Što je tražilo Općinsko državno odvjetništvo, o kakvom nadzoru je riječ i jesu li tražili da pas bude zatvoren, odnosno da mu se ne pruži mogućnost resocijalizacije i možebitnog udomljavanja?

– Državno odvjetništvo nije tražilo nikakav nadzor nad psom, niti je određivalo način postupanja prema psu. Veterinarska inspekcija je tijekom pretkaznenog postupka, prije podizanja optužnice, zatražila obavijest od državnog odvjetništva o tome da li psa treba eutanazirati, na što je odgovoreno da se pas ne eutanazira s obzirom na to da je kazneni postupak u tijeku. Državno odvjetništvo ni na koji način nije sudjelovalo u daljnjim postupcima oko smještaja psa – kažu nam iz nadležnog Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Foto: Privatni album

Na ponovljeni upit Državnom inspektoratu odgovaraju nam kako je, citiramo, "Agares kao opasna stvar i sredstvo počinjenja kaznenog djela upotrijebljen za počinjenje kaznenog djela pa je inspektorat još u ožujku 2019. uputio dopis Općinskom državnom odvjetništvu".

– U odgovoru se navodi kako će Općinsko državno odvjetništvo nad psom provoditi dokazne radnje u postupku i razvidno je da se pas koristi u svrhu izvida kaznenog djela kao dokaz u kaznenom postupku. Kako je sredstvo počinjenja kaznenog djela, iz predostrožnosti se takav pas ne ustupa i ne povjerava drugim osobama na šetanje ili čuvanje. U svrhu zaštite građana, jer pas je u smislu odredbi posebnih propisa opasna stvar, ograničeno je postupanje s takvim psom na rukovanje od strane djelatnika skloništa za životinje koji su stručno osposobljeni. Jednako tako, socijalizacija nije moguća u smislu odredbi Zakona o kaznenom postupku do okončanja kaznenog postupka ili do drugačije odluke Državnog odvjetništva, s obzirom na to da je pas sredstvo počinjenja prekršaja i dokaz u kaznenom postupku – kažu iz inspektorata.

No, iz Županijskog državnog odvjetništva još jednom ističu da oni nisu postavili nikakve uvjete o držanju psa i postupanju prema njemu, niti imaju takve mogućnosti. Kažu, proveli su sve što su trebali i 6. svibnja prošle godine podignuli optužnicu. Hoće li Sud u postupku možda tražiti dodatna vještačenja, ne znaju. Na upit može li Sud tražiti eutanaziju psa odgovaraju da sud nema tu nadležnost.

Iako inspekcija navodi kako je Agares opasna stvar, ne kažu na osnovu kojih propisa je to utvrđeno i tko je procijenio i odlučio da je pas 'opasna stvar'. Već dvije godine on živi zatvoren, ali ne pokazuje nikakvu agresiju. Potvrđuju to i volonteri koji ga pokušavaju spasiti, odnosno dati mu šansu da živi. No, dobili su zabranu i sad mu ne smiju ni prilaziti.

– Radnici ga prošeću kad stignu, ali to je rijetkost. Pokušali smo doći i do vlasnika, ali oni više ne žive u kući u kojoj se sve dogodilo. Ne znamo gdje su se odselili. Zašto se pas mora patiti u malom boksu i do kada tako? Bojimo se da će jednog dana netko samo odlučiti da ga se eutanazira, tako su već napravili jednom psu. Agares je već oslabio, a nikako ne podnosi zimu – kažu volonteri.

Očito, Agares je prepušten odlukama onih kojima je normalno da pas dvije godine živi u malom boksu, na otvorenom. Onih koji kažu "pas ne pokazuje da ne može izdržati temperaturne uvjete u kojima se drži". I tvrde kako u objektu postoje i grijane prostorije, ali ne i boravi li i Agares u njima. Nitko nije tražio da pas mora kraj sudskog procesa dočekati u zatvoru, tko će mu pomoći da iziđe iz njega? I zašto je uopće u zatvoru kad se ne sudi njemu?