Afera Janaf: Zoriću, Vrbancu i Sabliću ukinut istražni zatvor

Vlado Zorić, Damir Vrbanc i Vatroslav Sablić, najnovija su trojica osumnjičenika u aferi Janaf koji su napustili zidine Remetinca. Istražni zatvor ukinut im je u 26. listopada nakon što je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda na ročištu održanom 16. listopada USKOK-u dao rok od 10 dana da ispita svjedoke u odnosu na njih trojicu. Kako im je istražni zatvor bio određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, kada su oni ispitani, prestao je važiti zakonska osnova za određivanje istražnog zatvora pa su u nastavku postupka pušteni da se brane sa slobode.

Njihovim stopama će uskoro i Ljubomir Perušić, jer njemu istražni zatvor ističe 2. studenog. Odlukom suca istrage do tog roka USKOK mora ispitati svjedoke koji su predloženi u odnosu na njega. Nakon što i on izađe iz istražnog zatvora u Remetincu će od osumnjičenika u aferi Janaf ostati Krešo Petek, Dragutin Kovačević, Dražen Barišić i Vinko Grgić. Njima četvorici istražni je zatvor produljen do 16. prosinca.

Kovačeviću je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a ostaloj trojici i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Grgić je nedavno podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške, čime si je olakšao, jer je djela za koje se sumnjiči počinio s pozicije gradonačelnika. A ako više nije gradonačelnik, onda nema ni mogućnosti da ponovi djelo, što znači da bi iz Remetinca mogao izaći kada se ispitaju svi svjedoci koji su predloženi u odnosu na njega. Što se tiče Barišića, on se još nije odlučio na podnošenje ostavke na mjesto gradonačelnika Velike Gorice, a Kovačevića je Vlada smijenila s mjesta predsjednika uprave Janafa.

Video - Trgovina grobovima na Mirogoju: Glavni osumnjičeni u aferi Janaf sebi je preko veze osigurao mjesto u Aleji zaslužnih građana!

Afera Janaf prije koji mjesec dobrano je uzdrmala političku scenu jer su Barišić i Grgić saborski zastupnici HDZ-a, odnosno SDP-a, a Kovačević je imao sad već famozni klub Slovenskoj u koji je zalazio poveći broj uglednika, uključujući i predsjednika Zorana Milanovića. Tko je što smio znati oko te afere pitanja su koja su dovela do pravog verbalnog rata između predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, a u tom verbalnom prepucavanju iz vida je ispala najbitnija stvar, a to je da je riječ o jednoj od najvećih korupcijskih afera.

U aferi Janaf USKOK osumnjičenike tereti za pogodovanje Peteku i namještanje poslova oko javne nabave. Kako se sumnja, Petek je Kovačeviću dao 1,9 milijuna kuna mita kako bi njegova tvrtka s Janafom dobila dva posla vrijedna ukupno 40 milijuna kuna. Sumnjiči ga se i da je Grgiću nudio 100.000 kuna da dobije poslove s Novom Gradiškom, dok je Barišić, kako se sumnja, iz pozadine omogućavao Peteku da dobije poslove s Velikom Goricom. Otkrilo se i da Kovačević ima devet stanova, ali i hrpu novca koji je skrivao po tuđim prtljažnicima i garažama, pa je zbog pomaganja u skrivanju tog novca osumnjičen Goran Puklin, suprug jedne od zamjenica zagrebačkog ŽDO-a, koja je zbog toga tražila razrješenje iz DORH-a.

Osim njih istragom su još obuhvaćeni Zvonko Maras, Tomislav Jelisavac, Mirjana Prodan, Katarina Gašparac i Iva Šuler. Svi osim Ive Šuler, koja je puštena odmah nakon uhićenja i ispitivanja na USKOK-u, iz Remetinca su izašli nakon što su nadopunili svoje obrane i priznali krivnju pa je USKOK od suda tražio da im se istražni zatvor ukine.