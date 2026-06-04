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PODCAST CRONNECT

Akademkinja Jasna Čapo: 'Hrvatska još uvijek ne razumije svoju dijasporu'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
04.06.2026.
u 19:08

Gošća podcasta Cronnect je redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prva etnologinja izabrana u Razred za društvene znanosti HAZU-a, Jasna Čapo. Iza sebe ima bogatu međunarodnu akademsku karijeru, od Zagreba i Berkeleyja do Francuske, Austrije i Njemačke

Akademkinja Jasna Čapo, jedna od najuglednijih hrvatskih etnologinja i antropologinja te vodeća stručnjakinja za teme migracija, identiteta i hrvatskog iseljeništva, gošća je novog izdanja podcasta Cronnect. U razgovoru koji otvara brojna pitanja o odnosu Hrvatske prema dijaspori i povratnicima, Čapo govori o gotovo dvadeset godina istraživanja života hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka koji su se odlučili vratiti u domovinu.

Redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prva etnologinja izabrana u Razred za društvene znanosti HAZU-a, Jasna Čapo iza sebe ima bogatu međunarodnu akademsku karijeru, od Zagreba i Berkeleyja do Francuske, Austrije i Njemačke. No upravo ju je tema hrvatskog iseljeništva, kako sama priznaje, profesionalno i osobno najdublje obilježila. Povod razgovoru je njezina multimedijska izložba Svjetovima hrvatskih povratnika, nastala na temelju više od stotinu dubinskih intervjua s povratnicima iz Australije, Kanade, Njemačke, Južne Amerike i drugih dijelova svijeta. Kroz osobne priče, fotografije i videozapise izložba prikazuje
složena iskustva ljudi koji su desetljećima živjeli između dviju domovina, one stvarne i one zamišljene.

„Mnogi su cijeli život planirali povratak, ali ga nikada nisu ostvarili. Drugi su se vratili tek u mirovini, a neki su se odlučili živjeti između dva doma. Ono što ih povezuje jest snažna emocija prema Hrvatskoj“, ističe Čapo u razgovoru. U podcastu se otvara i pitanje koliko Hrvatska doista razumije svoje iseljeništvo. Akademkinja upozorava kako se dijaspora često promatra isključivo kroz financijski potencijal, dok se zanemaruje njezin društveni, kulturni i iskustveni kapital. Povratnici, kaže, ne donose samo ulaganja, nego i drukčije radne navike, poduzetnički mentalitet, međunarodno iskustvo i osjećaj odgovornosti prema društvu.

Posebno zanimljiv dio razgovora odnosi se na fenomen „dva doma“ i života između identiteta. Djeca i unuci hrvatskih iseljenika često su odrasli u snažnim hrvatskim zajednicama u Kanadi, Australiji ili Južnoj Americi, gdje su kroz obitelj, crkvu i zajednicu čuvali osjećaj pripadnosti Hrvatskoj. No dolaskom u zemlju svojih predaka često otkrivaju koliko su istodobno i Kanađani, Australci ili Nijemci. „Dom nije samo mjesto. Dom se stvara životom, uspomenama i odnosima. Ljudi mogu imati više domova i više identiteta“, kaže Čapo.

U razgovoru se dotiče i razočaranja mnogih povratnika nakon 1990-ih, problema birokracije, neuređenog sustava i sporih administrativnih procedura, ali i činjenice da emocija prema Hrvatskoj unatoč svemu nije nestala, čak ni među trećom i četvrtom generacijom iseljenika. Novo izdanje podcasta Cronnect donosi važan razgovor o identitetu, pripadnosti, povratku i pitanju
koje obilježava generacije hrvatskih iseljenika, gdje je zapravo dom?
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Ključne riječi
iseljenici Jasna Čapo CROnnect

Komentara 1

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PA
pantigana
19:19 04.06.2026.

Dijaspora su stanovnici jedne države koji su iz raznoraznih razloga napustili tu državu, npr. s dalmatinkog otoka u Novi Zeland, ili iz Slavonije u Irsku. Dijaspora nisu ovi s kamenjara koji u Hrvatsku dođu samo ako treba što izmust, inače se nikad ne bi makli sa svoga gumna...

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