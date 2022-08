AccuWeather objavio vremensku prognozu za jesen u Europi: Ovo bi mogla biti najgora suša u desetljećima

AccuWeather je objavio veliku prognozu za jesen. Njhov tim meteorologa kaže da prijelaz s ljeta na jesen možda neće biti primjetan mnogim Europljanima, s toplim, gotovo suhim uvjetima kroz barem dio sezone.

Zapadna Europa pretrpjela je jedan od najintenzivnijih lipanjskih toplinskih valova dosad, a vrućina se dodatno pojačala u srpnju. U srcu ljeta zabilježene su najveće ikad izmjerene temperature od Portugala do Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Tyler Roys, viši meteorolog koji godinama prognozira vrijeme diljem Europe, očekuje da će topliji uvjeti od normalnih i dalje biti trend diljem zapadne i središnje Europe tijekom velikog dijela jesenskih mjeseci.

- Općenito, sezona će biti topla i bit će to spor prijelaz prema normalnim temperaturama - rekao je Roys.

Očekuje se da će dominantno područje visokog tlaka, koje je dovelo do ekstremnih toplinskih valova ovog ljeta, ostati čvrsto na svom mjestu tijekom prvog dijela jeseni. To značui da će temperature u prosjeku biti 1 do 2 stupnja veće od uobičajenih u većem dijelu zapadne i srednje Europe.

Foto: AccuWeather

Stručnjaci kažu da će ljetna vrućina i nastavak topline u jesen imati utjecaj na jesensko lišće u cijeloj regiji. Roys je istaknuo da će drveće vjerojatno izgubiti lišće ranije nego što je uobičajeno, a jesenske boje će općenito biti manje jarke.

Meteorolozi AccuWeathera kažu da izgledi za raširene oborine koje bi spriječile sušu u regijama koje su njom najviše pogođene nisu obećavajući. Vrijeme će biti suše od uobičajenog u zoni od Pirenejskog poluotoka do Francuske, Italije, pa čak i na sjeveru do južnih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva.

- Ovo bi mogla biti najgora suša za južnu Englesku, Francusku i Njemačku u desetljećima - rekao je Roys.

Dugotrajna suša nastavit će stvarati probleme za opskrbu hranom i vodom, kao i prijevoz robe diljem Europe zbog iznimno niskih vodostaja rijeka. Poljoprivreda će također pretrpjeti udarac.

Sezona šumskih požara, koja obično jenjava u rujnu i početkom listopada na jugu, vjerojatno će se nastaviti, objasnio je viši meteorolog AccuWeathera Alan Reppert. Područja koja su pošteđena povećanog rizika od požara bit će malo na cijelom kontinentu, osobito u ranoj jesenskoj sezoni, ali, kako je istaknula meteorologinja AccuWeathera Alyssa Smithmyer, postoji jedna regija koja bi mogla imati manji rizik od šumskih požara.

- U baltičkim zemljama palo je više oborina u proteklih nekoliko mjeseci nego u većem dijelu ostatka Europe. Što se tiče šumskih požara, u usporedbi s ostatkom kontinenta, možda su na sigurnijem mjestu - rekla je Smithmyer.

Očekuje se da će se neki od najrazličitijih vremenskih uvjeta jesenske sezone događati nad jugoistočnim dijelovima kontinenta, uključujući Grčku i ostatak Balkana. Roys očekuje da će u ranom dijelu jeseni biti nekoliko toplinskih valova prije nego što dođu promjene u vremenskom obrascu.

- Ova bi područja mogla zabilježiti porast padalina do druge polovice sezone - rekao je Roys.

- Ako se nastavi iznadprosječno toplo vrijeme, a temperatura vode ostane visoka, mogu se povećati šanse da se kasnije tijekom sezone formira medicane - kaže Roys. Naime, izraz "medicane" kombinacija je riječi "Mediteran" i "hurricane" i odnosi se na netropsku oluju koja se hrani toplim vodama Sredozemnog mora. Medicane može proizvesti jake vjetrove i jaku kišu što je slično drugim tropskim olujama.

- Ovaj scenarij, bude li se odvijao, mogao bi biti jedina nada ovog dijela Europe za bilo kakvo olakšanje od uporne suhoće. Ako se ovaj scenarij ne odvije, suša u južnoj Francuskoj, Italiji i na Balkanu potrajat će do dugo u jesen - rekao je Roys.

