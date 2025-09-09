Sljedeća viralna kriptovaluta PepeNode (PEPENODE) – genijalni virtualni rudar koji zarađuje meme kriptovalute

Zamislite da postoji kriptovaluta koja vam omogućuje rudarenje meme kriptovaluta. Pa, sada postoji – prva i jedina mine-to-earn meme kriptovaluta, PepeNode (PEPENODE), koja je u nekoliko dana prikupila 524.000$.

Ovo nije projekt koji obećava previše i isporučuje ništa. Naprotiv, rudarenje možete započeti odmah.

Uključite se u PepeNode danas i postanite virtualni rudar meme kriptovaluta odmah. Gradite rigove, zarađujte nagrade i smanjujte ponudu tokena u gamificiranom rudarskom sustavu PepeNode-a, sve prije nego što token bude službeno lansiran.



PepeNode spaja svijet memeova i rudarenja

Gamificirani rudarski sustav kombinira meme kulturu u interaktivnom modelu koji motivira zajednicu da se stalno vraća, dok deflacijski ekonomski model podržava vrijednost tokena.

Cijena PEPENODE tokena trenutno iznosi 0,0010366$, a ostalo je manje od 24 sata do sljedećeg od više planiranih povećanja cijene – stoga se isplati ući rano.



Zašto će prva mine-to-earn meme kriptovaluta biti izuzetno privlačna

PepeNode je jednostavan za razumjeti, što je dio njegove privlačnosti. Rudarenje ne zahtijeva hardver, energiju ili specijalističko tehničko znanje. Radi se o virtualnom rudarenju s ugrađenim sustavom nagrađivanja angažmana.

Vlasnici PEPENODE tokena kupuju rudarske nodeove u vlastitoj virtualnoj server sobi. Različite vrste nodeova mogu se kombinirati za optimizaciju hashratea i generiranje nagrada.

Približno 70% tokena dodijeljenih za nadogradnje se trajno uništava (burn). Ovaj deflacijski mehanizam stvara ekonomiju koja podržava cijenu PEPENODE native tokena.

Dok je u fazi pretprodaje, rudarenje se odvija off-chain. Korisnici mogu odmah započeti staking u off-chain verziji i zarađivati nagrade prije TGE-a.

Kasnije će se korisnici natjecati na ljestvici za dodatne nagrade. Sve nagrade će biti vidljive na real-time dashboardu, a najbolje rangirani dobivaju bonus meme kriptovalute poput PEPE, FARTCOIN i drugih.

Jednostavno rečeno, PepeNode pretvara staking u interaktivno iskustvo mine-to-earn meme kriptovalute.



Glatki prijelaz s off-chain na on-chain

Kada token bude lansiran, off-chain sustav će se nesmetano prebaciti na on-chain. Blockchain tehnologija osigurava da se sve nagrade, burnovi i isplate izračunavaju transparentno i učinkovito.

Kako bi se potaknulo rano usvajanje, uveden je slojni sustav nagrada koji favorizira rane ulagače. Nagrade se isplaćuju prema većim stopama rudarenja za rane kupce.

Ovaj pristup daje prednost malim investitorima koji uđu rano, smanjujući utjecaj velikih “whale” ulagača koji bi inače mogli dominirati kasnije.

Postoji i 2% referral sustav za poticanje korisnika da šire riječ o PepeNode-u.



PepeNode i Ethereum

Budući da PEPENODE radi na Ethereum mreži u skladu s ERC-20 standardom, integracija s vodećim walletima, burzama i DeFi platformama je vrhunska.

Pametni ugovori upravljaju svim poslovima i logikom rudarenja. Staking, rudarenje, referral nagrade, burnovi i isplate osigurani su Ethereum Proof-of-Stake mehanizmom.

Ethereum je vodeća platforma za pametne ugovore, a cijena ETH-a nedavno je dosegnula rekordnih 4.954$. Institucionalni investitori sve više prepoznaju njegovu vrijednost kao temelj disruptivnih inovacija poput stablecoina i tokenizacije.

Ekosustav PepeNode-a pokreće 210 milijardi PEPENODE tokena. Svaki aspekt mrežne funkcionalnosti uključuje transakcije financirane PEPENODE tokenima, bilo da se radi o kupnji rudarskih nodeova ili nadogradnji server soba.



Meme kriptovaluta s ugrađenom uporabom

S PepeNode-om je korisnost ugrađena od samog početka. Investitori ne moraju slijepo vjerovati u white paper i roadmap. Umjesto toga, projekt mogu procijeniti korištenjem stvarnog proizvoda za staking.

Pretprodaja je samo početak, a nagrade i dashboard za staking već su aktivni. Sljedeći korak je TGE, uvrštavanje na decentralizirane burze i aktivacija rudarskih nodeova.

Treća faza uključuje prijelaz na on-chain, NFT nadogradnje i ljestvice najboljih. Završna faza uključuje nagrade u vodećim meme kriptovalutama poput PEPE-a, podržane influencer-driven airdrop kampanjama. Gamificirano rudarenje će također biti dostupno mobilno kako bi se maksimizirao potencijal prihvaćanja.

YouTube crypto ekspert Jacob Crypto Bury, s 58k pretplatnika, odabrao je PEPENODE kao projekt s potencijalom 10x rasta.

Kao jedina mine-to-earn meme kriptovaluta u svijetu, s jakom povezanošću s Pepe brendom i niskom tržišnom kapitalizacijom, postoji veliki potencijal za rast.



Kako ući u PepeNode prije lansiranja na burze

Pretprodaje daju investitorima priliku da kupe nadolazeće kriptovalute prije ostatka tržišta i prije nego što se pojave na burzama. PEPENODE je planiran za uvrštavanje u Q4 2025.

Rani kupci osiguravaju mjesto na najvišem sloju za vrijednije nagrade i mogu maksimizirati povrat kroz rast cijene i pasivni prihod od stakinga i rudarenja.

Za ranu kupnju PEPENODE-a posjetite službenu stranicu za pretprodaju. Dostupni su plaćanja ETH-om, BNB-om i USDT-om (ERC-20 i BEP-20), kao i kreditnim/debitnim karticama.

PEPENODE se također može kupiti direktno kroz Best Wallet, jednu od najbolje ocijenjenih crypto i bitcoin aplikacija. Aplikaciju možete preuzeti na Google Play ili Apple App Store.

Trenutno stakirani PEPENODE može donositi dinamičan prinos od 3.180%, iako se APY prilagođava ovisno o količini stakiranih tokena.

Investitore će također obradovati informacija da je Coinsult proveo audit PepeNode smart contracta i nije pronašao kritične probleme.

Pridružite se zajednici PepeNode-a na X i Telegramu za najnovije vijesti o projektu.