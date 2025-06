A kad se vrućine vraćaju? Svježi ponedjeljak u Hrvatskoj, pale temperature, evo što kažu karte

Ni oblačka nema na vidiku na sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a. Mnoge će obradovati i rast temperatura iz dana u dan, nakon osvježenja koje je donijela noć i ponedjeljak ujutro. Vjetar je već u nedjelju poslijepodne rashladio zrak, ali ljeto će se polako vratiti. Danas, prijepodne će u unutrašnjosti većinom oblačno uz mjestimice malo kiše uglavnom na sjeverozapadu. Od sredine dana razvedravanje, najprije u Gorskoj Hrvatskoj. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna. Prema večeri vjetar u u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 25, na Jadranu od 28 do 32 stupnja. Za većinu obale upaljen je žuti meteoalarm, a za Velebtski kanal i narančasti.

Sutra pretežno vedro uz slab, na istoku i umjeren istočni vjetar. Slaba do umjerena bura, još ujutro podno Velebita i jaka, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji od 17 do 23 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti uglavnom od 24 do 27, na moru od 28 do 31 °C.

Prema sedmodnevnim prognozama DHMZ-a, temperature će svaki dan biti sve više. Najtoplije će biti za vikend, kad se temperature penju iznad 30 stupnjeva.

