8% godišnje i opcija koju većina investicija nema

Kroz aktualnu emisiju obveznica domaćeg fast-casual brenda Koykan, investitorima je otvorena prilika za fiksni godišnji prinos od 8 posto, uz dodatnu opciju konverzije u suvlasnički udio. Riječ je o instrumentu koji, uz definiranu kamatu i rok dospijeća, omogućuje investitoru dugoročno sudjelovanje u rastu i ekspanziji brenda Koykan.

Ovisno o visini ulaganja, dostupne su dvije razine ulaza: klasična obveznica od 1.000 eura, te konvertibilna obveznica od 50.000 eura koja nosi mogućnost prelaska u suvlasničku strukturu.



Ključni uvjeti ulaganja

Iznos emisije: 950.000 EUR

Kamatna stopa: 8% godišnje (isplata svakih 6 mjeseci)

Rok dospijeća: 3 godine

Minimalno ulaganje: 1.000 EUR

Konvertibilna obveznica: od 50.000 EUR



Evo što kaže o ovoj temi Marko Gnjidić, voditelj franšiznog poslovanja i ekspanzije Koykana na druga europska tržišta

Gospodine Gnjidiću, zašto baš ovaj model financiranja kroz konvertibilne obveznice?

"Zato što spaja dvije ključne potrebe. Investitoru pružamo fiksni prinos, a istovremeno mu otvaramo mogućnost konverzije u udio. Ovom opcijom želimo omogućiti zainteresiranim ulagačima koji žele dugoročno sudjelovati u rastu našeg brenda, fiksan prinos i opciju pretvorbe obveznica u vlasnički udio.

Foto: Koykan

A mali investitori?

"Namjerno smo zadržali prag od 1.000 eura jer želimo široku bazu ulagača. Planiramo izlazak na burzu u sljedećih 5 do 7 godina i već sada razvijamo model koji prepoznaje male ulagače kao strateški važan dio naše buduće vlasničke strukture."

Zašto baš 8 posto?

"Naš poslovni model ima povrat po lokaciji unutar 2 do 3 godine. Ta brojka nam omogućuje da obveznice servisiramo iz operativnog cash flowa. A s obzirom na inflaciju i kretanja na tržištu, investitoru je 8% atraktivan, ali za nas realan prinos."

Tko vodi operativni dio izdanja?

"Operativno izdanje obveznica vodi Escont Partners. Njihov tim brine o cijelom procesu, a investitori se mogu izravno obratiti njihovom timu sa svim tehničkim pitanjima, što dodatno doprinosi transparentnosti i jasnoći cijelog procesa."



Tko se već uključio u kupovinu obveznica?

U dosadašnjih šest rundi emisija obveznica prikupljeno je €3.077.000 s ukupno preko 200 pojedinačnih investitora, uključujući 20 ulagača u konvertibilne obveznice.

Među njima su privatni investitori iz Hrvatske, Austrije i Njemačke, dio zaposlenika i suvlasnika tvrtke, te poznata imena iz financijskog svijeta.

Foto: Koykan



Zaključno

Koykan koristi ovu emisiju za širenje poslovanja u regiji srednje Europe, uključujući tržišta Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Cilj je do kraja 2027. otvoriti 25+ vlastitih poslovnica i ostvariti prihod od 13 milijuna eura. Dosadašnji investitori omogućili su nam otvaranje novih lokacija i značajno ubrzali provedbu naše strategije širenja u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Njihova podrška potvrđuje povjerenje u naš brend i daje nam dodatni poticaj za daljnji rast. Za ulagače koji traže više od pasivnog prinosa, opcija konvertibilnost nudi dodatnu dimenziju, mogućnost da iz pozicije investitora pređu u poziciju suvlasnika.

Više informacija o ulaganju dostupno je na:

koykan.com/obveznice-d04

Informacije su samo u informativne svrhe i ne služe kao preporuka za donošenje investicijskih odluka. Trgovanje je rizično i nije pogodno za sve ulagače. Prije nego što donesete odluke o ulaganju, pročitajte uvjete financijske usluge i pobrinite se da razumijete rizike.