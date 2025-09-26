Jarun je jučer bio u znaku najvećeg poslovnog okupljanja u zemlji: više od 6500 zaposlenika iz tristotinjak hrvatskih tvrtki proslavilo je desetu obljetnicu prvog B2Run događaja u Zagrebu. U proteklom desetljeću B2Run je prerastao iz lokalne inicijative u nezaobilazno mjesto susreta poslovne zajednice, koje jednom godišnje okuplja zaposlenike u četiri hrvatska grada (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb).

Program je uz povratak RougeMarina i gastronomske sadržaje, dodatno obogatio Decathlon i Samsung svojim aktivacijama, dok je po prvi put održan i B2Run Talk. Na jednom mjestu čule su se priče organizatora o počecima i izazovima, iskustva kompanija o internim pripremama te o temama wellbeing-a i zdravlja, a partneri su istaknuli kako B2Run povezuje poslovnu zajednicu i otvara prostor za društvene promjene.

„Kompanije koje od prvog dana sudjeluju i vraćaju se u sve većem broju te interes novih pokazuju koliko je druženje kolega i kolegica u neformalnom okruženju i dalje aktualno i značajno. Sretni smo što hrvatskim kompanijama možemo ponuditi platformu koja barem na trenutak pruža mogućnost izgradnje zajedničkog duha, radosti i smijeha,“ izjavili su Dijana i Viktor Vetturelli, idejni začetnici B2Runa u Hrvatskoj.

Iz perspektive partnera, istaknula je Katarina Močan, City event and partnership coordinator u Decathlonu: „Posebno nam je zadovoljstvo što ove godine i Decathlon slavi deset godina u Hrvatskoj – i to zajedno s B2Runom. Sudjelovanje u ovom događaju za nas nije samo promocija brenda, nego prilika da podržimo zajedništvo i zdrav način života u poslovnoj zajednici.“

6500 sudionika na Jarunu proslavilo 10 godina B2Runa u Hrvatskoj

Mjerili su se pojedinačni rezultati sudionika kao i najbolje vrijeme u ekipnoj kategoriji, a prvi je kroz cilj prošao Dino Vidmar iz AITAC d.o.o, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Lovorka Bošković iz SD Works Croatia.

Najbrža velika tvrtka bio je HEP, dok su svoja mjesta na postolju zauzeli i AITAC d.o.o. kao najbrža srednja tvrtka i OptimoRoute d.o.o kao mala tvrtka. U ženskoj ekipnoj kategoriji prva mjesta su izborili Grad Križevci kao mala tvrtka, Plavi tim d.o.o. kao srednja te kao velika Hospira Zagreb d.o.o.

Od 2018. godine B2Run je dio međunarodne serije poslovnih događaja. Zagrebačko okupljanje zatvorilo je ovogodišnju sezonu koja je započela u Achenu u Njemačkoj, a tijekom koje je više od 300.000 zaposlenika u tridesetak europskih gradova trčalo i družilo se pod istim motom – povezivanje kroz sport i zajedništvo.