2068. sraz čovjeka i umjetne inteligencije - Marijana Grbeša

Dosadašnje znanstveno utemeljene činjenice i razvoj tehnologije u svim aspektima našeg života temelji su za dugoročno planiranje futurologije - smjera u kojem će se u budućnosti razvijati znanost, medicina, školstvo, religija, političke stranke, vojska, načini komunikacije, ali i čovjek - u svom poimanju društva, odnosa i seksologije.

Što nas čeka u svijetu, ali i Hrvatskoj za točno 50 godina pitanje je na koje će odgovore ponuditi upravo Večernjak u svom novom multimedijalnom projektu pod nazivom “2068. - pogled u budućnost Hrvatske i svijeta!”

Znanstvena hrabrost temeljna je nit vodilja deset vrhunskih i svjetski priznatih autora koji će tijekom listopada, studenog i prosinca u Večernjem listu objaviti eseje pokušavajući u različitim područjima predvidjeti buduće trendove i razvoj.

Riječ je o stručnjacima iz različitih područja koji su se odvažili sudjelovati u svjetskom trendu - futurologiji!

Donosimo vam njihove životopise, ali i ključne teme njihovog viđenja svijeta i Hrvatske za točno 50 godina!

Marijana Grbeša, komunikologinja na Penn Stateu u SAD-u u

Diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirala komunikacije i medije na London School of Economics and Political Science i doktorirala iz područja komunikologije na Fakultetu za družbene vede Sveučilišta u Ljubljani.

Dodatno se usavršavala iz područja političke komunikacije na University of Tennessee (SAD), na Amsterdam Maastricht University i na Goethe Institutu u Bremenu. Radila kao glavna urednica studentskog magazina Puls, kao koordinatorica programa ICEJ-a, politička je komentatorica koja redovito objavljuje u Večernjem listu. Bila je članica pregovaračke skupine za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, predstavnica Hrvatske u Europskoj zakladi za znanost.

Trenutačno je na studijskoj godini i predaje na Sveučilištu Penn State u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Kome ćemo 2068. moći vjerovati?

Ako zavirite u mobitel nekog srednjoškolca, teško da ćete iz njegovih SMS-ova bilo što razumjeti.

Komunikacija se mijenja, brže nego ikad prije. Koriste se svi oblici tehnoloških rješenja i platformi, a u svemu tome ne treba zanemariti ni utjecaj društvenih mreža.

Kako ćemo komunicirati 2068.? Kakvi će biti mediji? Hoće li sadašnji mediji uopće postojati i što bi ih moglo naslijediti? Dio futurologa tvrdi kako će se svi mediji stopiti u jednu zajedničku platformu, koja će nam biti dostupna, primjerice u “pametnim” naočalama budućnosti. Neki drugi idu i mnogo dalje i govore o informacijama koje će stizati “direktno” u naše oči, uši, mozak...

No, kao što to dokazuje već ovo naše vrijeme, i Trumpu toliko drage (cinici bi rekli prijeko potrebne) “lažne vijesti”, osnovni problem bit će što je istina, a što ne? Što su relevantne informacije? I kome ćemo te daleke 2068. moći vjerovati? To u prvi plan stavlja poziciju izbora svakog pojedinca, ali i pitanje relevantnosti svakog medija. Bit će to neke nove strategije na kojima će se planirati medijske strategije, ali i strategije oglašavanja.