16 eura za 6 km autoceste? Istrijani i Talijani bune se zbog cijene slovenske vinjete

Vozači iz Istre koji svakodnevno putuju na posao u Italiju, kao i talijanski turisti koji ulaze u Hrvatsku, već godinama se suočavaju s problemom plaćanja pune cijene slovenske vinjete od 16 eura za samo 5,8 kilometara autoceste između Kopra i talijanske granice, prenosi HRT. Zbog visoke cijene mnogi vozači biraju lokalne ceste, što povećava promet i izaziva nezadovoljstvo među stanovnicima. Problem je postao toliko izražen da je potpredsjednica slovenskog parlamenta Meira Hot pokrenula peticiju za ukidanje vinjete na ovoj kratkoj dionici. "Tu sam peticiju pokrenula jer mi lokalni Istrijani već godinama apeliramo na našu Vladu. Plaća se puna cijena za autocestu koja zapravo to i nije, nego samo prigradska cesta", izjavila je Hot, koja živi u Piranu. Smatra da je vinjeta razlog smanjenja broja vikend-turista te ističe da je ovakva naplata u suprotnosti s Osimskim sporazumima, koji jamče slobodno kretanje u pograničnim područjima. Kao primjer, navodi Italiju koja ne naplaćuje 30 kilometara autoceste između Trsta i Monfalconea.

Inicijativu je podržao predsjednik Talijanske unije, Maurizio Tremul. "To uistinu može pomoći ljudima da se na ovom prostoru kreću slobodno, bez ikakvih problema. Ova inicijativa ide u korist svim ljudima koji ovdje žive", napomenuo je. No među stanovnicima slovenskog priobalja postoje podijeljena mišljenja. Dok neki podržavaju prijedlog, drugi smatraju da vinjeta treba ostati jer donosi prihod Sloveniji. "Zašto bih bio za ukidanje? I mi moramo nešto zaraditi," rekao je Damjan iz Kopra. S druge strane, u Istri prevladava drugačiji stav. "Znam mnogo ljudi iz Umaga i Buja koji rade u Trstu. To im je velik problem. Lokalnim cestama se stvaraju gužve, a autocestom si za čas u Trstu. Svakako sam za ukidanje vinjete", rekao je Dragan iz Umaga. "S obzirom da tu nema ni 6 km autoceste, to bi za njih bila velika promjena", rekao je Milovan Popović, direktor Turističke zajednice Umaga te naglasio da bi to talijanskim turistima mnogo značilo.