Vojni rok: Kada stižu prvi pozivi, što s mladićima koji žive u inozemstvu? Ovo su najvažnija pitanja i odgovori

Hrvatski sabor izglasao je u petak, 24. listopada 2025., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani te Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske kojima se uvodi vojni rok - temeljno vojno osposobljavanje (TVO). Nakon stupanja zakona na snagu Ministarstvo obrane donijet će podzakonske akte koji će omogućiti provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je vojna obveza i obrana Hrvatske dužnost svih za to sposobnih državljana, pri čemu je dopušten i prigovor, tj. priziv savjesti. Godišnje će vojno osposobljavanje stajati oko 23,7 milijuna eura, za plaće 4000 ročnika, odjeću i obuću te njihovu prehranu.

1. Kada počinje temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj? Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da se prvi polaznici temeljnog vojnog osposobljavanja u vojarnama očekuju početkom 2026.

2. Koja je osnovna procedura? Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane. Na primjer, za 2025. godinu u vojnu evidenciju se uvodi godište rođenih 2007. Novak koji boravi u inozemstvu i nije uveden u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj, dužan je prijaviti se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH najkasnije do navršene 29 godine života.

Kada je novak upisan u vojnu evidenciju, u određenom periodu dobiva službeni poziv za prijavu u vojsku, tzv. poziv s dostavnicom u Područni odjel za poslove obrane i poziv na obavljanje obaveznog zdravstvenog pregleda gdje će se utvrditi jesu li sposobni za vojnu obuku. Na obuku će se upućivati novaci u godini u kojoj navrše 19 godina (u 2026. je to 2007. godište). Iznimno, obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina mogu se upućivati u skladu s zakonskim kriterijima, a također se mogu i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu vojnoj obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

3. Kada će se uputiti prvi pozivi? Prvi pozivi na zdravstvene preglede očekuju se do početka prosinca 2025. godine, a šalju ih područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta novaka. Zdravstveni pregledi organizirat će se što bliže mjestu prebivališta novaka kako bi sudionicima bilo jednostavnije pristupiti.

4. Koja je procedura na zdravstvenom pregledu? Ministarstvo zdravstva RH određuje zdravstvene ustanove u kojima se obavljaju zdravstveni pregledi. Tijekom pregleda utvrđuje se zdravstvena sposobnost svake osobe i dodjeljuje se ocjena ili „sposoban za vojnu službu“ ili „nesposoban za vojnu službu“. Ove potonje osobe se brišu iz vojne evidencije i nisu obvezne za vojnu službu. Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu službu Područni odjel upisuje u evidenciju i novaku izdaje vojnu iskaznicu te ga upoznaje s ocjenom.

5. Što nakon zdravstvenog pregleda? Ovisno o ocjeni, novak može biti upućen na temeljno vojno osposobljavanje, koje traje dva mjeseca i održava se u Kninu, Požegi ili Slunju ili dobiti odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, ali najkasnije do lipnja u godini kada navrši 29 godina života. Nakon što je utvrđena zdravstvena sposobnost, novak se može pozvati na prigovor savjesti ukoliko iz svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne želi obavljati vojne dužnosti u Oružanim snagama odnosno može podnijeti zahtjev za civilnu službu.

6. Što je prigovor savjesti i civilna služba? „Moći će se navesti vjerski, zdravstveni ili moralni razlozi za prigovor savjesti, vjerujte neće biti problema ni za koga tko se bude odlučio da ne želi TVO, već da želi civilno. Izaći će mu se u susret, bit će odobreno i neće se nikoga prisiljavati da ide na TVO ako on to stvarno ne želi”, kazao je ministar obrane Ivan Anušić. Oni koji se pozovu na prigovor savjesti, TVO od tri mjeseca odradit će u Civilnoj zaštiti ili u lokalnim jedinicama u trajanju četiri mjeseca, a hoće li biti upućeni na jedno ili drugo odlučivat će Povjerenstvo na temelju liječničkog pregleda, pojasnio je ministar.

O zahtjevu za prigovor savjesti rješenje će donositi tijelo državne uprave nadležno za civilnu zaštitu na prijedlog Povjerenstva za civilnu službu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Civilna služba obavljat će se u Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova u neprekidnom trajanju od tri mjeseca te iznimno u jedinicama lokalne i područne samouprave u trajanju od četiri mjeseca, pet dana u tjednu po osam sati. Osposobljavanje će se provoditi u logističkom centru civilne zaštite u Jastrebarskom, u Bizovcu te u Divuljama, a objekti su u fazi uređenja. Procjena je da bi godišnje na temeljnom i specijalističkom osposobljavanju moglo biti godišnje osposobljeno oko 2500 civilnih ročnika koji će dobivati mjesečnu naknadu od 250 eura mjesečno, smještaj, prehranu te radnu i zaštitnu odjeću. Civilni ročnici ući će u pričuvni sastav Civilne zaštite.

7. Kada i kako je moguća odgoda služenja temeljnog vojnog osposobljavanja? Novaci, sukladno zakonu, imaju pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja u slučajevima koji su propisani zakonom.

Studenti - Pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja imaju studenti, a odgoda zbog studiranja može biti najdulje do 30. lipnja u kojoj novak navršava 29 godina. Novak koji je upisan na visoko učilište treba dostaviti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane potvrdu o upisu u nastavnu godinu radi odgode TVO-a najkasnije do 31. listopada tekuće godine (zbog različitih vremenskih okvira i početaka akademske godine).

Sportaši - Pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja imaju sportaši, kojima se obavljanje temeljnog vojnog osposobljavanja može odgoditi do jedne godine radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima, a najkasnije do 30. lipnja u kojoj novak navršava 29 godina.

Ostali - Temeljno vojno osposobljavanje novak može odgoditi i u slijedećim slučajevima: - ako u kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje – najdulje godinu dana, - ako se zaposlio kao vježbenik – do završetka vježbeničkog staža ili probnog roka zaposlenja, - ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe – do 30. lipnja kalendarske godine u kojem navršava 29 godina, - ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme na temeljno vojno osposobljavanje upućuju dva člana ili više njih, odnosno ako je jedan od njih na temeljnom vojnom osposobljavanju, dok se drugi član kućanstva ne vrati s temeljnog vojnog osposobljavanja, - ako ima utvrđen datum za sklapanje braka, a najdulje tri mjeseca, - ako očekuje rođenje djeteta do odlaska na vojno osposobljavanje, a najdulje godinu dana, - ako je prije odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji – do idućeg roka za upućivanje, - ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost, a najdulje godinu dana od registracije, - drugi opravdani razlozi

8. Koga se oslobađa temeljnog vojnog osposobljavanja? Temeljnog vojnog osposobljavanja oslobađa se novaka: - koji je ocijenjen nesposobnim (fizički i psihički) za vojnu službu, - koji se na temelju ugovora s MORH-om najmanje dvije godine obrazovao kao kadet, - koji je stekao hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem, ako je u državi čiji je bio građanin regulirao obvezu vojnog osposobljavanja, - koji osim hrvatskog ima i strano državljanstvo i regulirao je obvezu vojnog osposobljavanja u inozemstvu, -policijskog službenika i policijskog vježbenika Ministarstva unutarnjih poslova te učenika Programa srednjoškolskog obrazovanja kroz 3. i 4. razred za zanimanje policajac, polaznika Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i student stručnog prijediplomskog ili stručnog diplomskog studija na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti, nakon završenog oblika obrazovanja u Ministarstvu unutarnjih poslova, koji su podnijeli zahtjev za oslobađanje od obveze temeljnog vojnog osposobljavanja, - službenika pravosudne policije, učenika Programa srednjoškolskog obrazovanja kroz 3. i 4. razred za zanimanje pravosudni policajac, polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije za potrebe ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, nakon završenog oblika obrazovanja u ministarstvu nadležnom za pravosuđe ili Ministarstvu unutarnjih poslova, koji su podnijeli zahtjev za oslobađanje od obveze temeljnog vojnog osposobljavanja, - koji je zaređeni svećenik, đakon i redovnik koji se zavjetovao te osobu istog statusa vjerskih zajednica koja je podnijela zahtjev za oslobođenje od obveze

9. Koga se ne upućuje na temeljno vojno osposobljavanje? Na temeljno vojno osposobljavanje ne upućuje se: - osobu koja je pravomoćno osuđena na kaznu maloljetničkog zatvora ili na kaznu zatvora koja nije zamijenjena uvjetnom osudom ili radom za opće dobro, - novaka koji nije zdravstveno sposoban za vojnu službu, - novaka kojem je izrečena mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti i prisilnog smještaja u zdravstvenoj ustanovi, - novaka protiv kojega je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

10. Tko će činiti prvi naraštaj na novom temeljnom vojnom osposobljavanu? Na temeljno vojno osposobljavanje u 2026. godini bit će pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007. godine. Obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina iznimno se mogu upućivati u skladu sa zakonskim kriterijima te se mogu prijaviti i dragovoljno. Njih će se pozivati u slučaju da se ne popuni očekivani broj ročnika iz osnovnog godišta. Žene, ponovimo, ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

11. Gdje će se odvijati temeljno vojno osposobljavanje i što ono obuhvaća? Prva generacija ročnika započet će temeljno vojno osposobljavanje početkom 2026. godine u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati dva mjeseca. Sadržaji koji će ročnici proći su rukovanje osobnim naoružanjem, dronovima, kretanje, komuniciranje, zaštita, reakcija, vojna služba, tjelovježba, bojno uvježbavanje, a obuka će se provoditi pojedinačno i u grupama. Uz tehnička i taktička znanja, rečeno je i kako će ročnici učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Obuka će se provoditi putem individualnih i grupnih aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti. Obuku će provoditi iskusni instruktori Oružanih snaga Republike Hrvatske s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Godišnje se očekuje pet naraštaja sa do 800 ročnika po naraštaju.

12. Koja prava imaju ročnici tijekom osposobljavanja i nakon njega? Ročnici ostvaruju pravo na mjesečnu plaću od oko 1.100 eura neto te im se priznaje dva mjeseca radnog staža. Isto tako, ročniku koji je zaposlen prava iz radnog odnosa miruju i ima naknadu u visini plaće odnosno oko 1.100 eura neto mjesečno te za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz kod svog poslodavca. Točan iznos plaće odnosno naknade ročnika ovisit će o poreznim olakšicama i stopi poreza na dohodak u mjestu prebivališta.

Uz financijsku naknadu, ročnici imaju plaćene troškove prijevoza i dopusta te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

13. Što nakon završetka vojnog osposobljavanja? Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Oni koji nakon temeljnog vojnog osposobljavanja ne zasnuju radni odnos u Oružanim snagama Republike Hrvatske bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika. Oni koji prođu TVO stavljaju se na raspolaganje Republici Hrvatskoj i pričuvnom sastavu Oružanih snaga do svoje 55. godine, te ih se u svakom trenutku može pozvati na vojnu vježbu ili neku kriznu situaciju. Ako se ukaže potreba sudjelovat će u obrani zemlje.