Sabor izglasao povratak obaveznog vojnog roka

Saborskim zastupnicima danas je trebalo točno 80 minuta da se glasajući izjasne o ukupno 36 prijedloga zakonskih izmjena, godišnjih izvještaja... Najprije je sa 76 glasova "za", dva "suzdržana" i 50 glasova "protiv" prihvaćeno Godišnje izvješće Vlade koje je premijer Andrej Plenković prošlog tjedna podnio u Saboru. Uslijedilo je glasanje o Vladinu prijedlogu rebalansa Državnog proračuna za ovu godinu, s projekcijama i za iduće dvije, što je podržano s također 76 glasova vladajućih, dok ih je troje bilo "suzdržano", a 49 "protiv". Prihvaćenim izmjenama proračuna ukupni proračunski prihodi povećavaju se za 30 milijuna eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura, te iznose 33 milijarde, odnosno 36,8 milijardi eura. Vladajući su pritom prihvatili samo amandman Magdalene Komes (HDZ) vrijedan milijun eura, a namijenjen izgradnji i opremanju Ekonomske škole Sisak, dok su ukupno sva 53 oporbena amandmana glatko odbijena. Nakon što je, s omjerom 76:47, prihvaćen i konačni prijedlog izmjena Zakona o izvršavanju Državnog proračuna došlo je do oštre polemike koja je prethodila glasanju o prijedlogu zaključka Možemo! da se uvede oporezivanje ekstra profita svih koji profitiraju na inflaciji.

– Već smo nekoliko puta tražili uvođenje poreza na ekstra profit, no svaki smo put bili odbijeni jer je HDZ dugo bio na postavkama da je inflacija uvezena i da će je regulirati softverima za praćenje cijena te pozivanjem na solidarnost korporacija s građanima. Svima je bilo jasno da krupni kapital neće biti solidaran, da će dizati cijene do granice isplativosti, a tu granicu postavljamo mi ovdje. Niste je postavili i zato je korporacijama samo nebo granica. Danas Plenković kaže da je inflacija domaći proizvod, da je generiraju hrvatski gospodarski subjekti i da pogađa one koji imaju najmanje. I da ga to frustrira. Postalo je neugodno gledati premijera kako već dvije godine moli krupni kapital da prestane generirati inflaciju. I zato vas pozivam da zaštite premijera od klečanja pred krupnim kapitalom – pozivajući sve zastupnike da podrže prijedlog Možemo! kazala je Sandra Benčić. Reagirao je Nikola Grmoja (Most) optužbom da Možemo! ponavlja HDZ-ove napade na njega i Most, te provodi globalističke politike, služi se stranim interesima, gura LGBTIQ sadržaj u škole i relativizira pedofiliju.

– Niste shvatili, prozvala sam HDZ da je prozivao vas da štitite krupni kapital, a oni su na vlasti i jedino ga oni mogu štititi. Niste ni to shvatili, Dajte, ako već ne razumijete, ne javljajte se – uzvratila mu je Benčić na što joj je Grmoja replicirao: "Nemojte nas vi braniti. Mi ćemo braniti hrvatsku djecu od vas i HDZ-a koji gurate nastrane sadržaje u škole." Hrvoje Zekanović (HDS) taj je obračun prokomentirao riječima: "Tko se tuče, taj se voli", da bi Marin Miletić (Most) posve točno zaključio i poručio: "Takva ljubav ne postoji." Očekivano, prijedlog Možemo! na glasanju nije prihvaćen.

Zato su s 84 glasa "za", 30 "suzdržanih" i 11 "protiv" prihvaćene izmjene Zakona o obrani, čime se nakon 17 godina ponovno uvodi obavezni vojni rok, odnosno obvezno temeljno vojno osposobljavanje. Svih 18 oporbenih amandmana je odbijeno, a prije glasanja Ivica Kukavica (DP) je ustvrdio da "imamo problem s našim oružanim snagama i našom omladinom" te da je temeljno vojno osposobljavanje zbog vremena i okolnosti u kojima živimo nužno i potrebno, a da ono "nije nikakav hir niti nešto što ministar Ivan Anušić nameće". Dalija Orešković (DOiSIP) navedeni je zakon nazvala "velikom obmanom i podvalom HDZ-a, čime se pokazuje koliko je HDZ daleko spreman ići u lažima svom narodu".

– Ovim se zakonom zaista stvara neka nova povlaštena kasta budućih glasača HDZ-a – zaključila je Orešković. I dok je Ante Deur (HDZ) hvalio donošenje zakona uz tvrdnju da je "temeljna vojna obuka danas jako bitna", Miro Bulj (Most) je kazao da je hrvatska vojska nešto najsvetije, ali je i podsjetio da je upravo HDZ ukinuo vojni rok 2008. Pritom je i dodao da vojni rok u trajanju od dva mjeseca nije dovoljan. Arsen Bauk (SDP) je naveo da u zakonu postoje neki sporni dijelovi, poput razlika u plaćanju, diskriminaciji nekih skupina građana, što će dovesti do problema u primjeni samog zakona.

– I odredba o prednosti pri zapošljavanju je sporna. Da je ona prije vrijedila onda jedan vrhunski pravnik koji je imao anemiju pa je zbog toga bio oslobođen služenja vojnog roka nikada ne bi bio primljen na posao u Ministarstvo vanjskih poslova – kazao je Bauk aludirajući na premijera Plenkovića.