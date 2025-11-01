Nakon 17 generacija, mladići se vraćaju u vojnu odoru

Hrvatska je, nakon gotovo dva desetljeća pauze, ponovno odlučila obući uniformu. Sabor je prije tjedan dana izglasao izmjene zakona kojima se vraća temeljno vojno osposobljavanje, ono što je nekad bio obvezni vojni rok, sada modernizirano, digitalizirano i, barem na papiru, prilagođeno novim vremenima. Od 2026., mladići rođeni 2007. ponovno će, barem na kratko, učiti kako se drži puška, postavlja šator i reagira u kriznim situacijama. Prošlo je 17 godina otkako je zadnja generacija skinula vojnu odoru, a u međuvremenu je oko 300 tisuća građana odraslo bez ikakvog dodira s vojskom. Ministarstvo obrane sada smatra da je vrijeme da se to promijeni, ne zato što Hrvatsku očekuje rat, nego zato što se, kako navode, "mijenjaju sigurnosne okolnosti" i jer je, između ostalog, korisno znati pružiti prvu pomoć, koristiti dron ili jednostavno preživjeti dva mjeseca bez pametnog telefona.