WHO mijenja imena sojevima koronavirusa: 'Nijedna zemlja ne smije biti stigmatizirana'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) najavila je novi sustav imenovanja sojeva koronavirusa. Od sada će se WHO grčkim slovima pozivati ​​na inačice koje su prvi put otkrivene u zemljama poput Velike Britanije, Južne Afrike i Indije.

Tako je, primjerice, britanska varijanta označena kao Alpha, južnoafrička Beta, a indijska kao Delta, piše BBC.

WHO navodi da je ovo oblik pojednostavljenja komunikacije, ali i pomoć pri uklanjanju neke stigme s imena.

Ranije ovog mjeseca indijska vlada kritizirala je imenovanje varijante B.1.617.2, koja je prvi put otkrivena u zemlji prošlog listopada, kao "indijske varijante", iako je WHO nikada nije službeno označio kao takvu.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



Read more here (will be live soon):

