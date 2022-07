Vatrena kugla obasjala nebo iznad sjeverne Dalmacije: 'Bila je sjajna poput mladog Mjeseca'

Hrvatski astronomski savez objavio je da su u subotu primili brojne dojave o preletu vatrene kugle nebom iznad sjeverne Dalmacije, a pojavu su snimile i kamere Hrvatske meteorske mreže iz Huma, Požege, Pule, Zadra, s Jankovca te Zvjezdanog sela Mosor.

- Gledano sa Zvjezdanog sela Mosor, vatrena kugla bila je sjajna poput mladog Mjeseca, dok je sa 270 kilometara udaljenog Jankovca njen sjaj bio značajno manji. Rezultati obrade snimaka pojašnjavaju da je pojava uzrokovana sporadičnim meteoroidom asteroidnog porijekla, koji je svoj svijetli let započeo na 91,8 kilometara visine nad tlom uz ulaznu brzinu od 20,6 kilometara u sekundi. Nakon leta od 6,8 sekundi meteor je prestao svijetliti na visini od 40,4 kilometara pri brzini od oko 5 kilometara u sekundi što ukazuje na to da nije preostalo ništa od izvornog materijala, dakle nema nikakvih mogućih meteorita. Putanja meteora je bila paralelna s obalom srednje Dalmacije, tako da bi čak i da je nešto meteorita preostalo vrlo vjerojatno završilo u more - objavili su na Facebooku i dodali:

- Ovakve pojave nisu ništa neuobičajeno, i očekujemo da će tijekom ljetnih mjeseci biti još ovakvih dojava uslijed činjenice da puno više ljudi ovih dana vrijeme večernjih i kasnih noćnih sati provodi na otvorenom.