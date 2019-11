Ulicama teku krv i klorofil

Radilo se o odraslim ili mladim igračima, ponekad jednostavno nema boljega nego doći doma i zaigrati neku sasvim dječju, zabavnu i pomalo blesavu igru poput nama omiljene avanture Ratchet & Clank, ili pak ultrapopularne obrambene strateške pucačine Plants vs. Zombies.

Igra se i na mobitelima

Temeljena na jednostavnoj premisi sukoba biljaka i zombija, uz zabavno, šareno oružje i iste takve eksplozije, igra Plants vs. Zombies lako je osvojila brojne poklonike diljem svijeta. Razvijena prije ravno deset godina za PC, u međuvremenu se proširila nešto razigranijim svijetom konzola, pa čak i pametnih telefona. Najnoviji nastavak Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville pucačina je iz trećeg lica, koja se može igrati u suradničkom ili neprijateljskom multiplayeru, a dostupna je na PC, Playstation i Xbox platformama.

Kao što smo očekivali, nova igra urnebesno je zabavna, s detaljno razrađenim svjetovima koji su sa svojim neonskim znakovima, metama za vježbanje, trampolinima, vrtuljcima i drugim rekvizitima odlična kulisa za krvoproliće ili klorofilproliće, ovisi na kojoj strani igrate. Svaki od ponuđenih likova kojima možete upravljati, važno je reći, izvrsno je razrađen i ima svoje specifične moći i ludosti, bilo da se radi o trčanju s ispruženim rukama poput supermena ili nevidljivosti pri napadu, što je trik kojim se služi mala fantomska gljiva. U tom šarenilu i histeriji boja, zvukova i stalno prisutnog humora sve je čista zabava, idealna za rješavanje stresa.

S druge strane, njezina kaotičnost nekome bi mogla biti i frustrirajuća. Ako je mislite ozbiljno igrati s prijateljima, mora vam biti jasno da tu nema previše mjesta za strategiju, već da ćete svi mahnito pucati i bezglavo bježati da vas neprijatelj ne pretvori u kozu ili da vas ne pogodi vrući sljezov kotačić koji pada s neba.

Mape nisu balansirane

Mape na kojima se odvijaju borbe još nisu dobro balansirane, pa će se dogoditi da na nekima dugo čekate neprijatelja, dok ćete na drugima odmah upasti u unakrsnu paljbu u kojoj vam neće preostati ništa osim mahnitog stiskanja svih raspoloživih tipki. Opustite se i pucajte!

