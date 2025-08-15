Naši Portali
Pivska preprouka

Hladovina Nove runde pruža obranu od vrućine baš poput hlada

Autor
Zoran Vitas
15.08.2025.
u 16:25

Popularna Session IPA poznate pivovare iz Zaboka održava svoje kvalitete koje znamo od početka, to je brdo hmeljnih nota kao i osvježenja

Nema sumnje, bez obzira na sve u međuvremenu predstavljene podstilove India pale alea, Session IPA ipak je i dalje sinonim za borbu protiv toplinskog udara. Jedan je upravo na snazi, kažu treći, no postoji jako dobar lijek za Celzije koje donosi. Hladovina Nove runde pivo je koje nosi sve karakteristike koje inače imaju piva ove pivovare uz tražene osobine Session IPA-e. Dakle, tu su izražene hmeljne note kako u aromama tako i okusima, a onda je tu pitkost koja dodatno dobiva na važnosti zbog gorčine kojom svaki gutljaj završava. Gorčine je dosta, 50 IBU-a. U priči o počecima novovalnog pivskog pokreta u nas Nova runda je od početka zauzela mjesto najzahmeljenijih piva, tako je i ostalo, a Hladovina od toga ne odskače. Ovo sezonsko, čitaj ljetno pivo, začinjavano je hmeljevima Columbus, Mosaic i Magnum, a inspiracija su bili engleski Session Bitteri, po kojima je i ovaj podstil IPA-e dobio ime, naglasili su iz Nove runde u opisu ovog piva. Session, lako je već naći objašnjenje, podrazumijeva manje alkohola, pa je tako i ovdje ispod pet posto, čime je ispijanje olakšano i neće smetati punom dojmu hmeljeva koji su za ovo pivo korišteni. Etiketa je limenke napravljena po uzoru na naslovnicu Alana Forda i to se održava od početka. Odlična ideja, a i pivo je takvo, pa sjednite u hlad i pijte Hladovinu.

