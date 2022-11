Twitter će trajno suspendirati račune profila koji se lažno predstavljaju

Twitter će trajno i bez prethodnog upozorenja suspendirati korisnike koji se lažno predstavljaju kao postojeće stvarne osobe, otkrio je novi vlasnik Elon Musk.

"Ubuduće svi Twitterovi profili koji se lažno predstavljaju bez jasnog navođenja da se radi o 'parodiji' bit će trajno suspendirani", tvitao je Musk.

"Ranije smo izdavali upozorenje prije suspenzije, ali sada kada uvodimo široku provjeru, neće biti upozorenja."

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended