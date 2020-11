S električnim motorom na prsima preletio planinu

Adrenalinska zabava rezervirana samo za ekstremne luđake. Tako sport koji se na engleskom zove “wingsuiting” nazivaju upravo oni koji se njime bave, a s obzirom na podatak da svaki šezdeseti skok završava s kobnim posljedicama nije ni čudo da je dobio titulu najsmrtonosnijeg adrenalinskog sporta na svijetu. Najjednostavnije opisano, u toj adrenalinskoj disciplini ti “luđaci” na sebe navuku padobran i odijelo koje izgledom podsjeća na šišmiša ili leteću vjevericu i zatim se slobodnim padom bacaju s visina – bilo iz helikoptera ili aviona, bilo s visokih litica ili nekoliko stotina metara visokih zgrada.

Kolege odustali od prelaska

Kada rašire ruke i noge, dizajn odijela usporava padanje zbog čega oni koji se odluče na takve pothvate u biti lete zrakom te pokretima svog tijela mogu kontrolirati u kojem se smjeru kreću. Pri brzini pada između 180 i 225 km/h, letač za svaki metar pada može proći i do tri metra. Međutim, zbog samog dizajna odijela svi skakači su u biti osuđeni na to da konstantno padaju, nema načina da barem na nekoliko trenutaka zadrže visinu na kojoj se nalaze ili se nekako ponovno uzdignu. Odnosno, barem je to bio slučaj do prije nekoliko dana, jer je upravo početkom ovog mjeseca BMW predstavio leteće odijelo koje je dizajnirao pionir zračnih sportova, Austrijanac Peter Salzmann.

Odijelo koje pokreće električna oprema smještena na prsima koja proizvodi ukupnu snagu od 15 kW, odnosno dvadesetak konjskih snaga, može postići brzinu od 300 kilometara na sat, dok “obična” krilna odijela mogu postići vodoravne brzine od oko 100 km/h. Iako je i sama brzina fascinantna, ono čime se Salzmann i njegov tim koji je radio na projektu izuzetno ponose je činjenica da se letači s odijelom uz jednostavan pritisak gumba mogu dodatno ubrzati i tako ne samo zaustaviti padanje nego se i ponovno vinuti u zrak. BMW je objavio video u kojem možete vidjeti kako Salzmann izvodi prvi test električnog krilnog odijela na 3000 metara u Austriji. Salzmannu su se pridružila još dvojca kolega s konvencionalnim krilnim odijelima. Na početku sva trojica kreću prema planinskom vrhu, ali svi ostali, osim Salzmanna prisiljeni su odustati od prelaska vrha planine dok Salzmann ubrzava i prelazi vrh.

Foto: BMW Grupa

– Ispod svakog krila nalazi se električni motor snage 7,5 kW, a odijelo ima dovoljno kapaciteta da proizvodi potisak punih pet minuta. Komande nisu komplicirane i sastoje se od doslovno četiri gumba, jedan je za skretanje ulijevo ili udesno, drugi za ubrzavanje, treći za paljenje i gašenje motora, a četvrti u biti ne bismo nikada trebali koristiti osim ako nešto ne pođe po zlu, jer on služi tome da cijeli sustav otkvačite s odijela i automatski otvorite padobran – pojasnio je Salzmann u prezentaciji u kojoj je predstavio svoj izum.

Više od 30 probnih letova

Napomenuo je i kako je ovim odijelom teže upravljati nego onim običnim jer unatoč kontrolama itekako morate koristiti i svoje tijelo da biste usmjeravali svoju putanju, a s obzirom na brzine koje je moguće postići, za kontroliranje kretanja potrebna je i velika fizička snaga. Iako se Salzmannu ideja o izradi ovog odijela po glavi motala godinama, u suradnju s BMW-om ušao je prije tri i pol godine. Prije prve javne demonstracije, koja je prvotno trebala biti izvedena u Južnoj Koreji skokom s nebodera, ali im je planove pomrsio koronavirus, izveli su preko trideset probnih letova. Inače, iako se još uvijek radi o prototipu, ovaj BMW-ov proizvod zamišljen je kao nešto što će ta tvrtka početi masovno proizvoditi.