Ruđerov stroj za otkrivanje radijacije

Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu predstavljen je novi uređaj razvijan tijekom tri godine u sklopu projekta E-SiCure u okviru NATO-ova Programa znanost za mir i sigurnost (SPS), odnosno civilnog dijela te organizacije. Riječ je o detektoru za kontrolu tereta u pomorskim lukama i otkrivanje posebnih nuklearnih materijala. Ujedno je to i jedan od najvećih projekata u sklopu ovog programa u Hrvatskoj.

Međunarodni projekt

– Detektor koji danas na IRB-u predstavlja voditeljica istraživanja dr. sc. Ivana Capan razvijen je u sklopu NATO-ova projekta punog naziva ‘Modificiranje silicij karbida za pojačanu sigurnost na granicama i lukama’. Projekt je vrijedan 396.500 eura, a čak 31 posto sredstava stiglo je u Hrvatsku, što inače nije uvriježena praksa na ovim projektima kada većina sredstava odlazi zemljama partnerima, istaknuo je ravnatelj IRB-a dr. David Matthew Smith te naglasio kako je u sve složenijem geopolitičkom kontekstu, koji uključuje suočavanje s terorizmom te činjenicu da se danas oko 90 posto svjetske trgovine odvija morskim putem, neupitna važnost sofisticiranog stroja za detekcije opasnog tereta koji su razvili naši znanstvenici.

– Naš je cilj bio uz pomoć teorijskih, eksperimentalnih i primijenjenih istraživanja razviti specijalizirane detektore od silicij-karbida. Izabrali smo taj materijal s obzirom na njegovu netoksičnost te fizikalna svojstva, primjerice, otpornost na utjecaje zračenja, koja su superiorna u odnosu na druge slične materijale. Veliki je izazov bio pasivizirati nepravilnosti koje nastaju u samom materijalu tijekom rasta kristala te u konačnici razviti detektor koji je jednostavan za korištenje, može se napajati iz običnih baterija i malih je dimenzija. Učinkovitost detektora demonstrirali smo u laboratorijskim testovima s alfa-česticama te testovima u nuklearnom reaktoru na Institutu Jožef Stefan – istaknula je dr. sc. Ivana Capan, voditeljica projekta E-SiCure i Laboratorija za poluvodiče na Institutu.

Dakle, inovativne detektore hrvatski tim znanstvenika razvijao je u suradnji s uglednim međunarodnim partnerima među kojima su Australian nuclear science and technology organization iz Australije, University of Aveiro iz Portugala, National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology iz Japana te Institut Jožef Stefan iz Slovenije. Krajnji korisnik ovakvog detektora u Hrvatskoj mogla bi biti Carinska uprava (CU), koja je ujedno i partner na projektu E-SiCURE.

Rade na novom projektu

– U sljedeće tri godine planiramo razviti nešto još sofisticiranije od ovoga, odnosno ponuditi nešto što nitko drugi nema. Ovo ovdje je “proof of concept”, dokaz da možemo napraviti prototip. Usporedi li se njegova efikasnost s onime što se sada prodaje na tržištu, podjednaka je.

Da bismo se probili na tržište na kojem su svjetski igrači, trebamo napraviti nešto puno specifičnije, nešto što će odskakati od svih ostalih. Taj projekt već je u procesu prihvaćanja, na sličnom principu želimo razviti pixel detektor koji neće pokrivati samo neutrone nego i X-zrake pa će se moći koristiti, primjerice, kod skeniranja ručne prtljage na aerodromu. U idućem projektu idemo prema nečemu znatno naprednijem, rekla je dr. sc. Ivana Capan.