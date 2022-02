Riješili smo misterije cistične fibroze, sad možemo predvidjeti reakcije na terapiju

Javlja se s učestalošću 1 naprema 3000

Cistična fibroza javlja se s učestalošću 1 naprema 3000 s time da nositelji nemaju cističnu fibrozu. Tek kada dva roditelja koji su nositelji dobiju dijete postoji 25% šanse da će se dijete roditi s cističnom fibrozom. Bolest je uzrokovana neispravnim ili, u nekim slučajevima, odsutnim proteinom koji je rezultat mutacija u CFTR genu – ističe Igor Štagljar. Naš ugledni znanstvenik dodaje i kako te mutacije rezultiraju lošim protokom soli i vode u stanicu i iz nje u brojnim organima. To za posljedicu ima stvaranje guste sluzi koja se nakuplja u svim organima koji sadrže žlijezde s vanjskim izlučivanjem – plućima, probavnom traktu i drugim dijelovima tijela – što dovodi do teških respiratornih i probavnih problema, kao i do drugih komplikacija kao što su bakterijske infekcije i dijabetes.