Štagljar: 'Otkud našim znanstvenicima pravo na šarlatanske izjave', Lauc: 'Nekima je pandemija u interesu'

Prof. Igor Štagljar i njegov tim na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu predstavili su novi serološki test za brzo otkrivanje antitijela kod osoba zaraženih koronavirusom, a znanstvenik se osvrnuo i na serološke studije provedene u Hrvatskoj te procjenu HZJZ-a da je 25 posto Hrvata bilo u doticaju s COVID-19.

- To je istraživanje pokazalo da je četvrtina ljudi u Hrvatskoj, oko milijun njih, bila zatražena novim koronavirusom, za razliku od studije prof. Lauca i prof. Primorca, koju ja zapravo ne bih mogao nazvati studijom nego zapažanjem, koje je pokazalo da je 40 posto hrvatske populacije već bilo u doticaju s virusom. To je po meni suluda informacija. Meni se čini da obje do sada prezentirane serološke studije u Hrvatskoj predstavljaju čisti osobni i politički interes, a nikako pravu znanost, rekao je Štagljar za Dnevnik Nove TV.

Također je naglasio kako to nije u redu, jer se radi o zdravstvenoj budućnosti Hrvatske koja je nadomak turističkoj sezoni, a informacije koje dijele hrvatski znanstvenici nazvao ''šarlatanskima''.

- Pokazalo se da je manje od tri posto Kanađana bilo u doticaju s novim koronavirusom. Znači, o čemu mi pričamo – manje od tri posto i 40 posto! Stvarno ne znam otkud nekim našim znanstvenicima pravo da iznose takve šarlatanske izjave u javnost, govori.

Nije puno prošlo od izjave prof. Štagljara kada je prof. Gordan Lauc objavio svoj odgovor na Facebooku, govoreći da ''kad netko na državnoj plaći i uz pomoć javnog financiranja dođe do otkrića na koje se osobno upiše kao izumitelj, nije teško razumjeti da mu nikako ne odgovara da pandemija ide svom kraju''.

- Tom hipotetskom pojedincu bi naravno bilo puno bolje da smo svi zatvoreni u podrume i da pandemija traje još godinama te da mu se od svakog prodanog testa dio prihoda slijeva na osobni račun... Takvoj osobi bi možda palo na pamet i da potpiše apel kojim će tražiti uvođenje potpuno bespotrebnih najstrožih mjera i bezrazložno dizanje panike u situaciji kada je bilo jasno da pandemija ide svom kraju... Takva osoba sigurno ne može shvatiti da postoje ljudi koji su se dovoljno ostvarili da si mogu dopustiti da u kriznoj situaciji rade za opće dobro bez ikakvih prikrivenih motiva ili interesa... Njemu je to vjerojatno potpuno nepojmljivo, oštro je odgovorio prof. Lauc.

Podsjetimo, kanadski tim kojeg predvodi akademik Igor Štagljar, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu i član Mediteranskog instituta za istraživanje života u Splitu, usavršio je novi serološki test na antitijela kod osoba koje su bile zaražene SARS-CoV-2, a koji je znatno brži, jeftiniji te osjetljiviji od svih postojećih na tržištu.