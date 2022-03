Prilično je sigurno da će se još dizajniranih beba pojaviti negdje u svijetu

Prema riječima njegova odvjetnika, iz zatvora bi nakon tri godine trebao izaći He Jiankui, autor prvih svjetskih dizajnerskih beba. Tko se sjeća, Jiankui je postao poznat u studenom 2018. godine kada je objavio da je stvorio prve svjetske bebe s "uređenim" genomom, dvije curice čiji je identitet bio skriven pod pseudonimima Lulu i Nana.



He Jiankui završio je Sveučilište Rice u Teksasu, diplomirao je upravo na evoluciji bjelančevina, tehnologiji CRISPR, a tehnike uređivanja gena CRISPR/Cas9 naučio je na postdoktorskom studiju na jednom od najboljih američkih sveučilišta, Stanfordu u Kaliforniji. Vijest da su djevojčice s uređenim genomom došle na svijet objavio je sredinom rujna 2018., a vijest je u svjetskim medijima slavljena kao ključno znanstveno dostignuće. Sve dok nije zatražen (i dobiven) uvid u to kako je taj eksperiment izvršen. Nakon tih spoznaja stigla je osuda pa su vrlo brzo, već 29. studenoga iste godine kineske vlasti prekinule Jiankuijeva istraživanja. A onda je 21. siječnja 2019. on i otpušten sa sveučilišta SUSTech.