'Ovaj virus nastao je spontanom adaptacijom u prirodi, a ne u znanstvenom laboratoriju'

Zamoljen sam da dam kratki osvrt na trenutnu korona-virusnu pandemiju zvanu korona virusna bolest iz 2019 (COVID-19) jer je uzrokuje virus SARS-CoV2, ponekad u literaturi isto nazivan čovječji korona virus iz 2019 godine (HCoV-19). Prema izvješću svjetske zdravstvene organizacije (WHO) do danas je zabilježeno 1,009,625 potvrđenih slučajeva zaraženih ljudi u 207 zemalja svijeta, a 50,489 osobe su umrle od posljedica korona-virusne infekcije. Teško je u ovom trenutku procijeniti postotak smrtnosti pandemije, ali neki parametri pokazuju da to ovisi o vise čimbenika. Uz životnu dob pacijenata i popratnih kroničnih bolesti srca i pluća, medu glavne faktore se ubrajaju i restrikcijske mjere te zdravstveni sistem zahvaćenih zemalja. Prema dostupnim službenim podacima, smrtnost od COVID-19 pandemije može se podijeliti u 4 kategorije: smrtnost od 9-12% (npr. Italija, Španjolska, Velika Britanija, Francuska), smrtnost od 4-8% (Švedska, Belgija, Madžarska), smrtnost od 1.5-3% (Švicarska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Slovenija) i stopa smrtnosti ispod 1.5% (Austrija, Njemačka, Hrvatska, Norveška). Navedeni podaci će dosta varirati i ovisno o tome koliko je koja zemlja obavila testiranja i kako provodi evidenciju.

U obzir moramo uzeti i činjenicu da je u svijetu sigurno nekoliko puta vise zaraženih ljudi nego sto je potvrđenih slučajeva i da većina ljudi neće niti znati da je zaražena ovim virusom ili će imati vrlo blage simptome koji će nalikovati raznim vrstama prehlada ili čak tipičnoj gripi. Prema do sada dostupnim epidemiološki podacima i matematičkim modelima predviđanja su da će smrtnost od COVID-19 na globalnoj razini iznositi oko 1-1.5%, sto je još uvijek 10-15 puta vise nego u slučaju klasične sezonske gripe. COVID-19. pandemija se vrlo brzo širi i uzrokuje veliki broj teško oboljelih ljudi u kratkom vremenskom intervalu, za sto bolnički kapaciteti i liječnički kadar u većini zemalja nije spreman niti dovoljno velik da pruži adekvatnu pomoć.

No, svi ovi podaci su lako dostupni širem građanstvu jer su svi svjetski mediji, pa tako i hrvatski, prepuni članaka o COVID-19 pandemiji napisanih od epidemiologa, infektologa, kliničara, znanstvenika i novinara. Zato ću pokusati ovu pandemiju približiti čitateljima iz jedne druge perspektive i obrazložiti zašto je došlo do nje došlo i pojasniti zašto ova pandemija nije proizvod neke urote ili namjerne manipulacije SARS-CoV2 virusom u laboratoriju, nego je jednostavno rezultat prirodne selekcije.

Virus koji uzrokuje današnju pandemiju u uskom je srodstvu s virusima iz SARS-grupe, koji potječu iz šišmiša i s kojima dijeli 89.1% sličnosti na genomskom nivou. Iako znanstvenici još nisu uspjeli identificirati isti ovakav virus u šišmišu, ili nekim drugim životinjama, cime bismo ih tada smatrali glavni rezervoarima ili izvorima SARS-CoV2 virusa, visoka genomska identičnost ukazuje da je došlo do prelaza virusa iz životinje na ljude. Takav „skok“ ukazuje da se radi o klasičnoj zoonozi (bolesti koja se prenosi sa životinja na ljude). U zadnjih dvadesetak godina infekcije ljudi izazvane raznim korona virusima su učestale - do sada je poznato 7 takvih infekcija od kojih su tri bile vrlo ozbiljne (SARS, MERS i COVID-19). Sve tri infekcije uzrokovale su oboljenja manifestirana teškim upalnim procesima na plućima i dovodile su do velike smrtnosti pacijenata (SARS oko 10%, MERS oko 36%). Kod COVID-19 smrtnost nije niti približno tako velika, ali je virus jako infektivan odnosno izrazito se brzo siri. Puno je spekulacija u nekim medijima da je SARS-CoV-2 napravljen u laboratoriju i da je onda slučajno ili namjerno pušten medu ljudsku populaciju. Međutim, biokemijska i strukturna analiza proteina koji sačinjavaju SARS-CoV2 virus, kao i njegovog genoma koji je pohranjen u obliku ribonukleinske kiseline (RNK), upućuje da je SARS-CoV2 evoluirao prirodnom selekcijom. U slučaju SARS-CoV2 moguća su dva scenarija prirodne selekcije. Prvi scenarij je da se SARS-CoV2 razvio u životinjama koje su i originalni nosioci ili rezervoari korona virusa i pri tome ne pokazuju nikakve kliničke simptome. Drugi scenarij je da se SARS-CoV2 razvio u ljudima, na koje je korona virus prešao sa životinja, koji nisu razvili kliničke simptome jer je virus bio latentan. Postupnom evolucijom u ljudima do današnjeg visoko infektivnog tipa SARS-CoV2, virus je počeo uzrokovati težu respiratornu kliničku sliku, odnosno virusnu upalu pluća.

Argumenti za prirodno nastajanje ove pandemije baziraju se na tri aspekta: genetskom, epidemiološkom i iskustvu stečenom kroz prijašnje slične pandemije.

Genetski aspekt

U prilog prirodne evolucije SARS-CoV2 virusa ide i činjenica da se virus adaptirao na specifičan receptor na ljudskim stanicama nazvan agniotenzin-konvertirajući enzim 2 (ACE2). To je specifičan receptor koji se nalazi na površini stanica pluća, krvnih žila i bubrega, a služi za regulaciju krvnog tlaka. SARS-CoV2 virus ima šiljke na svojoj površini kojima se veže za ACE2 receptor i tako ulazi u ljudsku stanicu. Informacija odgovorna za sintezu šiljaka na SARS-CoV2 i drugim korona virusima se nalazi u najvarijabilnijem dijelu njihova genoma (sekvenca RNK virusa koja lako mutira), sto je znanstvenicima već odavno poznato. Prirodne mutacije i adaptacije virusa ovise o okruženju u kojem se virus nalazi. SARS-CoV2 veze se jakim afinitetom za ACE2 receptore na našim stanicama, a struktura ljudskog ACE2 receptora je vrlo slična strukturi ACE2 receptora nekih životinja iz porodice mačaka, lasica i ljuskavaca. Zato je vrlo vjerojatno da se SARS-CoV2 virus adaptirao u životinjskim vrstama, koje imaju strukturalno vrlo slične ACE2 receptore, i onda prešao na ljude.

Iako je vezanje SARS-CoV2 za ACE2 receptor dobro adaptirano, zbog čega ovaj virus inficira ljudske stanice puno lakše nego klasični SARS ili MERS virus, strukturalna i bio-informatička analiza koju znanstvenici danas koriste u laboratorijima ukazuje da to vezanje ipak nije idealno. Kada bi netko pokusao namjerno laboratorijski manipulirati SARS virus da napravi današnji SARS-CoV2, bio bi u stanju napraviti idealnu manipulaciju koja bi rezultirala puno većim afinitetom „novog“ virusa za ljudske stanice. Pravi dokaz treba tražiti u prirodnom izvoru virusa - najvjerojatnije u jednoj od mnogih vrsta šišmiša ili u ljuskavcima. Do sada identificirani korona virus šišmiša, poznat pod imenom RaTG13, je 96% identičan ljudskom SARS-CoV2, a slična je situacija i s korona virusom ljuskavaca.

Epidemiološki aspekt

Osim direktne molekularno strukturalne analize, koja upućuje da virus SARS-CoV2 nije laboratorijski manipuliran, i epidemiološka analiza tržnica sa divljim i egzotičnim životinjama u Kini podupire gore navedenu tvrdnju. Epidemiološka analiza tih tržnica, napravljena još prije 13 godina, upućuje i jasno nas upozorava da će u skoroj budućnosti doći do novih izvora zaraze koje će biti izazvane raznim korona virusima. Jedan od vodeći kineskih epidemiologa Dr. Kwok Yung Yuen, svoju je analizu kineskih trznica objavio 2007. godine u znanstvenom radu originalnog naziva ”Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection“. Studija je identificirala takve tržnice kao izvore zaraze koji ce, zbog stalnog dodira divljih i egzotičnih živih životinja, strvina i ljudi, pogodovati razvoju spontanih mutacija na korona virusima koje će uzrokovati nove pandemije globalnih razmjera. Dr. Kwok Yung Yuen je zaključio svoj znanstveni rad izjavom da takve tržnice predstavljaju biološku bombu koja samo čeka da eksplodira. A to se upravo danas i događa.

Znanost je već odavno i jasno upozoravala na ovu pandemiju. Ako nešto ne promijenimo, a pogotovo ako Kina ne ukine gore spomenute tržnice, ponovno će i vrlo brzo doci do novih pandemija - korona virusi su nam već dokazali da se mogu odlično adaptirati na čovjeka i to u vrlo kratkom roku.

Iskustvo stečeno kroz prijašnje pandemije (lessons learned)

Treći argument koji potkrepljuje znanstvene dokaze da SARS-CoV2 nije produkt manipulacije u laboratoriju je i pandemija gripe koja je harala 20-tih godina prošlog stoljeća, poznata kao španjolska gripa. Tadasnji influenza virus potekao je od ptica i dobro se adaptirao na ljudsku populaciju. U to vrijeme još nismo niti znali za DNK, RNK ili genom, a kamoli da smo mogli manipulirati mikroorganizmima. Španjolska gripa zahvatila je gotovo cijeli svijet; pandemija je trajala je oko 3 godine i uzrokovala smrt 50-100 miliona ljudi, i to većinom mlađe i zdrave populacije (18-44 godine starosti). Smrtnost od španjolske gripe se kretala oko 2%, sto znaci da bila je 20 puta smrtonosnija od danasnje klasične sezonske gripe. Zaraza je iskorijenjena primjenom restrikcijskih mjera kretanja, budući da pokušaji vakcinacije populacije u to vrijeme nisu bili učinkoviti. Restrikcijske mjere kretanja, slične kao i mjere koje se trenutno provode u svijetu, pokazale su se idealnim za zaustavljanje pandemije, pogotovo u velikim američkim gradovima. Važno je ne zaboraviti da su gradovi, koji su prerano popustili restrikcijske mjere, bili izloženi ponovnom valu zaraze.

Kao sto je prošla pandemija španjolske gripe, tako će proći i COVID-19 pandemija, samo u duplo kraćem roku. Po mom mišljenju, trenutna će pandemija završiti kada se razvije efikasna vakcina za koju se očekuje da će biti dostupna široj populaciji za otprilike 12-18 mjeseci. Do tada će SARS-CoV2 pandemija najvjerojatnije zahvatiti veliku većinu ljudske populacije, a najviše će patiti starija populacija, koja boluje od raznih kroničnih bolesti vezanih uz cirkulaciju, pluća kao i onkološki pacijenti. Mladi i zdraviji ljudi ovu će pandemiju preboljeti bez većih simptoma, iako se dešava da i potpuno mladi i zdravi ljudi umiru, doduše u vrlo malom postotku u usporedbi sa starijom populacijom. Ljudima starijim od 70 godina i onima koji boluju od srčanih, plućnih i onkoloških bolesti kao i drugim teško kroničnim bolesnicima savjetovao bih da se izoliraju sto je moguće vise, kako bi odgodili kontakt s virusom do pojave vakcine.

Zbog svega gore navedenog možemo zaključiti da je ovaj virus nastao prirodnom selekcijom a ne manipulacijom u laboratoriju i da COVID-19 pandemija neće proći dok se ne pojavi efikasna vakcina na tržištu ili dok većina ljudi ne stekne imunitet na ovaj virus. Obje opcije (vakcinacija ili stjecanje prirodnog imuniteta kod većine ljudske populacije) će se tek dogoditi za 1-2 godine. Tek ćemo onda moći biti sigurni da smo sanirali ovu pandemiju.

