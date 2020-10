Većina hospitaliziranih ima neurološke simptome, znanstvenici iznenađeni koga najviše pogađaju

Nova studija došla je do zaključka da većina hospitaliziranih COVID-19 pacijenata ima neurološke simptome. Istraživanje objavljeno u časopisu Annals of Clinical and Translational Neurology pokazalo je da su se neurološki problemi pojavili kod četiri petine oboljelih.

Studija je obuhvatila podatke iz medicinske evidencije 509 oboljelih od koronavirusa koji su bili hospitalizirani u devet bolnica između ožujka i travnja na području Chicaga. Među tim pacijentima, četvrtina je trebala respirator, odnosno njih 26,3 posto.

Autori istraživanja sa Northwestern University Feinberg School of Medicine otkrili su da je čak 42,2 posto pacijenata neurološke simptome počelo osjećati prije hospitalizacije zbog bolesti COVID-19. Do vremena kada je stanje bilo toliko ozbiljno da su morali biti hospitalizirani zbog zaraze, njih 62,7 posto imalo je neurološke simptome, otkriveno je, prenosi CNN.

Što se tiče simptoma, 45 posto pacijenata osjetilo je bol u mišićima, 37,7 posto glavobolju, 32 posto encefalopatiju. Vrtoglavica je bila prisutna kod njih 30 posto, poremećen osjet okusa imao je 16 posto pacijenata, dok je njih 11,4 posto doživjelo poremećen osjet mirisa.

Podaci su pokazali i kako su pacijenti s neurološkim simptomima dulje ostajali u bolnici. U prosjeku su ostajali osam dana, dok su pacijenti bez simptoma u bolnici ostajali tri dana kraće.

Istraživači su otkrili da su pacijenti s neurološkim simptomima bili mlađi u odnosu na one bez njih. Suprotno tome, encefalopatija je bila češća u starijih pacijenata.

- Činjenica da je vjerojatnije da će se bilo koje neurološke manifestacije pojaviti kod mlađih ljudi iznenađuje i potencijalno bi se mogla objasniti većim kliničkim naglaskom na rizik od respiratornog zatajenja od ostalih simptoma kod starijih pacijenata, napisali su u studiji.

Encefalopatija je također povezana s povećanim rizikom od teške bolesti i smrti, neovisno o tome koliko je COVID-19 bio težak, otkrili su, no zaključeno je kako je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdilo hoće li se slični nalazi pojaviti u drugim bolničkim sustavima.