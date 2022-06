Na sustavima sigurnosti modernih automobila rade inženjeri iz Hrvatske

U zagrebačkom uredu multinacionalne kompanije GlobalLogic, već više od desetljeća inženjeri razvijaju softver za automobile budućnosti. Kreiraju rješenja za povezivanje vozila putem mobilnih i računalnih mreža, podršku vozaču pri vožnji te korištenje naprednih mogućnosti modernih vozila kao što su komunikacija s okolinom ili autonomna vožnja. Najviše rade na rješenjima za sigurnost i pouzdanost automobila budućnosti. Naime, u vožnji se ne mogu tolerirati situacije poput pada sustava kakav se ponekad zna dogoditi na osobnom računalu jer to može značiti da se, na primjer, u ključnom momentu neće aktivirati sustav za kočenje.

Puno mogućnosti, ali i opasnosti

Opasnosti su sve realnije jer su napredni sustavi pomoći vozaču (ADAS – Advanced driver-assistance system), kao i sustavi za zabavu i sigurnost, povezani putem interneta, pa su samim time ranjivi na potencijalne hakerske napade. Ulaganja u kibernetičku sigurnost rastu, a najnoviji podaci upućuju i na nadolazeći rast novih tehnologija koje će ubrzati trend. Prema analizi Grand View Researcha, rast tržišta automobilske kibernetičke sigurnosti do 2025. godine bit će 21,4 posto na godišnjoj razini.

Inženjeri iz GlobalLogica razvijaju softver na klasičnom i adaptivnom AUTOSAR standardu što, među ostalim, omogućava praćenje funkcija vozila i donošenje odluka na temelju informacija primljenih iz periferije automobila, ali i izmjenu velikih količina podataka između automobila i clouda."Softverske tvrtke poput GlobalLogica postaju ključan saveznik u razvoju vozila budućnosti. Ugrađeni sustavi instalirani u automobilima koriste i koristit će sve veću količinu podataka, što znači veću mogućnost napada kibernetičkih kriminalaca. Neovlašten pristup sustavima vozila često se omogućuje potpuno nesvjesno i to putem mobitela, loše osigurane WiFi mreže ili nedovoljno osiguranog automobila na parkiralištu. Sve to govori u prilog potrebi za intenziviranjem aktivnosti i ulaganjem više financijskih sredstava u sprečavanje hakerskih aktivnosti", rekao je Joško Rogulj, programski direktor u GlobalLogic Hrvatska.

Inženjeri u Hrvatskoj trenutačno rade na sustavima sigurnosti za jednog od najvećih svjetskih proizvođača vozila. Rade na različitim sigurnosnim konceptima, a specifično na sustavima koji koristi kriptirane tokene (poruke) uz pomoć kojih se štiti pristup dijagnostičkim servisima i omogućava siguran prijenos podataka. Iz bogatog iskustva rada GlobalLogica na projektima sigurnosti može se izdvojiti razvoj Telematic Control Unita (TCU) za premium klasu vozila. Cilj je bio stvoriti sustav koji prikuplja podatke i održava komunikaciju automobila s vanjskim svijetom i otporniji je na pogreške, poremećaje i probleme u okolini. ECall sustav prikuplja informacije o broju putnika, aktiviranim zračnim jastucima i sl. Na temelju toga, utvrđuje se stanje i sljedeći koraci nakon sudara. Tim je radio i na uspostavi sustava daljinskog ažuriranja softvera – FOTA (Firmware Over The Air). Cilj je bio omogućiti preuzimanje najnovijih verzija softvera s proizvođačeva poslužitelja te provjeru njihove ispravnosti, uz uvjet da je sve to praktički nevidljivo korisniku, što je uspješno implementirano.

Kako spriječiti hakiranje vozila?

Brz razvoj softvera u automobilima istovremeno donosi i mnoge probleme, najviše zbog komunikacije vozila s okolinom i rizika od hakerskih napada. "Ako je hakiran automobil ili infrastruktura koja je povezana s automobilom kao što je punionica, s koje se moguće spojiti i na pružatelja usluge opskrbe električnom energijom, to može izazvati niz problema", kaže Rogulj.

Automobili su najizloženiji potencijalnim napadima, pa je potrebno biti posebno oprezan.Podaci renomirane tvrtke Kaspersky za kibernetičku sigurnost ne ohrabruju, s obzirom na to da su ustanovili da brojne popularne aplikacije imaju niz propusta (propuštanje traženja pristanka vlasnika vozila za vjerodajnice, nedostatak kontakt-podataka..). Čak ni korištenje tokena za autorizaciju u takvim aplikacijama ne jamči potpunu sigurnost. Iako nije moguće potpuno ukloniti rizik, moguće ga je minimizirati i to predstavlja izazov pri definiranju novih i ugradnji postojećih sigurnosnih protokola. U međuvremenu, razmatraju se nove tehnologije koje će sustave sigurnosti učiniti boljima. Jedna od njih je blockchain, odnosno sustav decentraliziranih baza podataka od kojih svaki blok sadrži novu informaciju i samim time je otporniji na kibernetičke prijetnje.

Računa se da blockchain može učiniti financijske i generalno podatkovne transakcije u vozilu sigurnijima. U 2020. je to tržište vrijedilo oko 430 milijuna dolara, a procjenjuje se da će 2030. vrijediti čak 5,61 milijardu dolara. Raditi na razvoju funkcija novih automobila, ugodnijoj vožnji i udobnosti putnika, a istovremeno omogućiti sigurnost veću nego je ikad dosad bila moguća, poseban je pothvat koji kombinira atraktivnost softverskih platformi i zahtjevne protokole automobilske industrije. Zato su i razvojnom timu iz GlobalLogica potrebna izuzetna znanja, kreativnost, ali i inženjerska preciznost i spremnost na sve izazove novih tehnologija.

