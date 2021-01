Modernino COVID-19 cjepivo zadržava aktivnost neutraliziranja protiv novih sojeva

Modernino cjepivo protiv COVID-19 neutralizira i nove sojeve koji su prvi put identificirani u Ujedinjenom Kraljevstvu i Južnoafričkoj Republici, glavni je naglasak priopćenja Moderne o učinkovitosti njihova cjepiva na nove sojeve koronavirusa SARS-CoV-2.

Dostupni rezultati su iz in vitro studija neutralizacije rađenih sa serumom osoba cijepljenih Moderninim cjepivom. Očekuje se da će režim s dvije doze cjepiva Moderna COVID-19 u dozi od 100 µg zaštititi od svih do danas otkrivenih sojeva. Nema značajnog utjecaja na neutralizirajuće titre protiv varijante B.1.1.7 (prvi put identificirane u Ujedinjenom Kraljevstvu). Šestostruko smanjenje neutralizirajućih titra primijećeno je kod varijante B.1.351 (prvi put identificirane u Južnoafričkoj Republici) u odnosu na prethodne varijante. Unatoč ovom smanjenju, neutralizacijske razine titra protiv B.1.351 ostaju iznad razina za koje se očekuje da će biti zaštitne.

Zbog dodatnog opreza, Moderna pokreće klinički program za jačanje imunosti na nove sojeve

Tvrtka će testirati dodatnu pomoćnu dozu svog COVID-19 cjepiva (mRNA-1273) kako bi proučila sposobnost daljnjeg povećanja neutralizirajućih titra protiv novih sojeva, ali ističe se i kako Moderna napreduje u razvoju kandidata za pojačanje imunosnog odgovora (mRNA-1273.351) na varijantu B.1.351

- Dok težimo pobjedi protiv virusa COVID-19, koji je doveo do svjetske pandemije, vjerujemo da je nužno biti proaktivan kako virus evoluira. Ohrabruju nas ovi novi podaci koji jačaju naše uvjerenje da Modernino cjepivo štiti i od novootkrivenih sojeva, rekao je izvršni direktor Moderne Stéphane Bancel.