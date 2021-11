Digitalizacija je ključ za industriju i države u postizanju održivosti

Tehnološki trendovi uvijek dođu do točke kada se više ne raspravlja o onom što bi moglo biti, već o onome što već jest. Upravo to se sada događa s industrijom 4.0, gdje se doista implementiraju nove tehnologije poput IoT ili internet stvari u industriji, automatizacija, umjetna inteligencija, cloud rješenja i 5G mreže koji brzo ukazuju na vrijednosti koju tehnologije 4.0 mogu pružiti organizacijama u raznim sektorima. Temeljni značaj vrijednosti industrijske transformacije nije se mnogo promijenio. Još uvijek se radi o dramatičnom povećanju učinkovitosti i produktivnosti uz pojednostavljene procese i automatizaciju, svjesnost o situaciji i tehnologiji predviđanja. No iskustvo implementacije i pandemija COVID-19 potaknuli su preispitivanje onoga što je najvažnije kada je u pitanju izgradnja mreža koje će nas odvesti u budućnost industrije 4.0.

Vraćanje digitalno otpornog

Globalna pandemija ubrzala je ciljeve digitalizacije, kako vlada tako i industrije. Svi biznisi i društva u cjelini naglašavali su potrebu za otpornim modelima rada tražeći nove “virtualne” načine za održavanje produktivnosti unatoč blokadama i novim zdravstvenim protokolima.

Za neka su poduzeća poslovni učinci pandemije bili razorni. Drugi su pronašli načine prilagođavanja i prevladavanja uz pomoć industrije 4.0, prilagođavajući svoje poslovne i operativne procese kako bi se „vratili bolji“, agilniji i snažniji.

Bilo zbog planiranog napretka bilo zbog imperativa uzrokovanih pandemijom, mnoge su organizacije vidjele kako im digitalizacija može pomoći pa čak i više od toga. Uvidjele su da vrijednost nadilazi jednostavno međusobno povezivanje stvari: digitalizacija može rasvijetliti odnose između povezanih stvari i generirati predviđanja.

Komunikacije, bankarstvo i osiguranje prihvatili su svoj digitalni potencijal i ubiru plodove. Tvrtke u tim sektorima povećale su svoje kapacitete, otpornost i fleksibilnost – što ima ogroman utjecaj na krajnji rezultat.

Industrije kao što su proizvodnja, poljoprivreda, rudarstvo i logistika koje se u većoj mjeri oslanjaju na fizičku opremu, vozila, infrastrukturu i drugu imovinu sve su svjesnije koliko mogu dobiti digitalizacijom. Uključivanje digitalizacije u njihovo poslovanje obećava eksponencijalno povećanje sigurnosti, produktivnosti i učinkovitosti, čak do 11 puta više od trenutačnih razina izvedbe u tim područjima, smatraju u Bell Labs Consultingu. Dokaz za to je sve više pilot-projekata i aktivnih implementacija širom svijeta svaki dan.

Ne čudi stoga što je nedavno istraživanje pokazalo da 68 posto izvršnih direktora planira velika ulaganja u podatke i tehnologiju u idućoj godini, a 63 posto vjeruje da ubrzanje tehnologije i digitalne inovacije imaju najveći utjecaj na njihova poduzeća.

Održivost je ključ

Održivost nije samo ekološki imperativ, to je financijski imperativ i prilika. Za održivu budućnost moraju se ispuniti ambiciozni ciljevi nulte emisije i ekološki propisi. Neispunjenje ovih ciljeva ne samo da može rezultirati financijskim kaznama od regulatora, već može uzrokovati i gubitke poslova za tvrtke koje ne mogu ispuniti ciljeve održivog lanca opskrbe svojih kupaca.

Organizacije u industrijama koje ovise o ograničenim resursima moraju štititi i čuvati resurse dok pronalaze nove načine poslovanja ili svoje poslovne modele preusmjeravaju na održivija sredstva, odnosno modele koji bi mogli donijeti isplativije rezultate u budućnosti.

U jednadžbi održivosti pojavljuju se i drugi elementi, poput univerzalnog pristupa širokopojasnom internetu, zdravstvena zaštita i obrazovanje, gospodarski rast, inovacije i otporne infrastrukture. Digitalizacija je ključ za pomaganje industrijama i vladama u postizanju ciljeva održivosti uz jačanje njihovih ukupnih performansi.

Primjena industrije 4.0 u praksi

U Nokiji primjećuju da kupci u širokom spektru industrija čine velik napredak u industriji 4.0.

U Sjedinjenim Američkim Državama, primjerice, luka Seattle poboljšava učinkovitost, sigurnost radnika i rukovanje terminalima uz pomoć digitaliziranog oblaka za automatizaciju.

Digitalizacija omogućuje peruanskom Minera Las Bambasu, jednom od najvećih svjetskih rudnika bakra, da proširi autonomne i udaljene operacije tako da u konačnici može smanjiti broj radnika izloženih opasnim uvjetima, a povećati produktivnost. U ruskom rudniku Skalysty, najdubljem u cijeloj Euroaziji, pomažu pomaknuti granice podzemne digitalizacije i povezivanja s privatnom bežičnom mrežom spremnom za LTE/5G. Ta implementacija dokazuje da nema granica kod prednosti aplikacija Industry 4.0.

Također su se udružili s Boschom i Rohde & Schwarzom kako bi testirali više interaktivnih slučajeva upotrebe 5G-a u realnoj simuliranoj tvornici u Njemačkoj. Sa snažnim 5G signalom, malim smetnjama, prosječnom latencijom od 13 milisekundi i 900 MB / MBps download brzinama, pokazali su da se automatizirana navođena vozila mogu slobodnije kretati po tvorničkim halama i biti daleko učinkovitija i produktivnija od onih s ograničenim i definiranim putanjama kretanja.

Vidimo kako tvrtke koriste digitalnu tehnologiju i napredno povezivanje na nove načine kako bi promijenile svoje operativne modele i postale prilagodljivije.

Lufthansa Technik pokrenula je 5G privatnu bežičnu mrežu u svom radu neposredno prije pandemije. Kada su se suočili s ograničenjima putovanja, otkrili su da su te sposobnosti ključne za kontinuitet poslovanja, što im je omogućilo da ponude virtualne stolove za pregled motora zrakoplova visoke razlučivosti.

New York Power Authority, najveća državna javna elektroenergetska kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama, koristi privatnu bežičnu mrežu kao dio svojih inicijativa za digitalizaciju komunikacijske okosnice kako bi poboljšala svijest o situaciji i druge aplikacije koje poboljšavaju rad mreže. Digitalizacija omogućuje Equinoru poboljšati povezivost i podržati svoje poslovanje s obnovljivim izvorima energije koristeći privatnu bežičnu mrežu za povezivanje vjetroelektrana na moru – poboljšavajući sigurnost i operacije održavanja.

Općine i vlade na Cipru, u Finskoj i Belgiji također primjenjuju tehnologije širokopojasne mreže za izgradnju pametnijih, održivijih i uključivijih gradova.

Reinvencija

Možda je neko vrijeme neka tvrtka imala jedan izazov i trebala je jedno rješenje. No, to više nije slučaj. Današnja potreba za otpornošću i prilagodljivošću dolazi jer su tvrtke i vlade pod pritiskom da ispune sve strože standarde održivosti i ciljeve produktivnosti, dok istovremeno pružaju dosljedno visokokvalitetne usluge.

Dio onoga što čini digitalizaciju tako moćnim alatom je njezina svestranost i sposobnost da riješi sve te potrebe transformacije odjednom. Pametnije, brže i otpornije mreže Industry 4.0 koje su već u punom zamahu pokazuju da su više nego sposobne ispuniti jedinstvene zahtjeve širokog spektra industrija – uključujući one koje se uvelike oslanjaju na fizičku imovinu. Visokoučinkovite mreže i posebno osmišljena rješenja nude mogućnost ubrzanja budućih vizija i, u nekim slučajevima, čak i ponovno osmišljavanje industrija za profitabilnu budućnost nakon pandemije

“100 pametnih tvornica” ili kako transformirati proizvodnju

Culmena je konzalting tvrtka osnovana 2004. godine. Specijalizirana je za područje proizvodnje, a do sada je odradila više od 350 uspješnih projekata i implementacija. Odgovorni su za dovođenje Leana (metodologije za optimizaciju poslovanja i poslovnih procesa) u Hrvatsku te su među prvima zagovarali važnost digitalne transformacije i zelenog menadžmenta. Culmena je 2019. godine pokrenula projekt „100 pametnih tvornica“ s ciljem povećanja broja pametnih tvornica u Hrvatskoj i regiji. Projekt je namijenjen proizvodnim tvrtkama koja se žele transformirati i poslovati po standardima industrije 4.0. Transformacija se provodi uz pomoć Culmenine inovativne metodologije Culis, koja se sastoji od tri faze: lean transformacije, digitalne transformacije te zelene transformacije. Tvrtke mogu očekivati bolje poslovne rezultate, veću efikasnost i konkurentsku prednost na tržištu. Projekt funkcionira na principu „ključ u ruke“, a navedeno je omogućeno uključivanjem partnera, tj. tvrtki specijaliziranih za područja potrebna za uspješnu transformaciju. Tvrtka Nokia je partner u projektu te svojom ekspertizom u područjima 5G i Campus mreže daje projektu dodatnu snagu za transformaciju tvrtki i gospodarstva.

