Ako imate ove gume, pod hitno odite na servis: Mogu otkazati pri velikim brzinama

Goodyear je objavio opoziv određenih guma Eagle F1 SUPERSPORT zbog mogućeg sigurnosnog rizika pri vožnji velikim brzinama. Prema navodima tvrtke, pojedine gume ne ispunjavaju zakonske uvjete za uporabu pri visokim brzinama, što u najgorem slučaju može dovesti do deformacije gaznog sloja ili odvajanja dijela gazne površine, javlja Prodkut Warnung.

Takav kvar može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom, pa postoji povećan rizik od prometne nesreće i ozljeda. Zbog toga se vozačima savjetuje da odmah provjere oznake na svojim gumama. Opoziv se odnosi na Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT dimenzije 255/35ZR20 (97Y), proizvedene u tjednima 22/2024 te 36. i 37. tjednu 2025. godine. Prepoznaju se po DOT kodovima 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625 i 1DM5V JACR 3725.

Obuhvaćene su i gume Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL dimenzije 305/30ZR21 (104Y), proizvedene u tjednu 23/2024 te 35., 36. i 37. tjednu 2025. godine. Njihovi DOT kodovi su 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525, 1DMKX JD1R 3625 i 1DMKX JD1R 3725.

Naknadno su na popis dodane i gume Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT dimenzije 295/30ZR22 103YP, proizvedene u 12. tjednu 2024., s oznakom TIN 1L1K8 JB1R 1224, kao i dimenzija 315/30ZR22 107Y s istim tjednom proizvodnje i istom identifikacijskom oznakom. Vozači koji imaju jednu ili više ovih guma trebaju se obratiti prodavaču ili servisu. Pogođene gume bit će besplatno zamijenjene. Do provjere se preporučuje izbjegavati vožnju velikim brzinama i ne odgađati kontakt s prodajnim mjestom.