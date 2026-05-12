MRAČNA STRANA

Hrvatica opisala beskrajnu tugu nakon godina života u Njemačkoj: Ovdje sam 'uspješna', ali kad se ugase svjetla...'

12.05.2026.
u 21:00

Autorica poruke opisuje da joj je Njemačka pružila red, posao i financijsku stabilnost, ali da joj je istovremeno oduzela vrijeme s ljudima koje voli

Jedna objava na Facebook stranici “Balkanci u Nemačkoj” pokrenula je brojne reakcije među ljudima iz dijaspore. Hrvatica koja godinama živi u Njemačkoj podijelila je emotivnu ispovijest o tome kako joj je stabilan život u inozemstvu donio sigurnost, ali je istovremeno udaljio od obitelji, prijatelja i rodnog kraja.

U objavi navodi da sjedi u svom urednom stanu u Stuttgartu, okružena svime što je godinama gradila, ali da ju je vijest o smrti stare susjede iz rodnog mjesta potpuno slomila. Ta je žena, kako piše, bila dio njezina djetinjstva, netko tko ju je čuvao, dočekivao i pratio kroz odrastanje. Ipak, nije stigla ni oprostiti se ni zahvaliti joj, jer je uvijek žurila natrag u Njemačku, prema poslu, obavezama i “boljoj budućnosti”.

Autorica poruke opisuje da joj je Njemačka pružila red, posao i financijsku stabilnost, ali da joj je istovremeno oduzela vrijeme s ljudima koje voli. Roditelji su joj sve stariji, rastanci nakon svakog posjeta sve teži, a svaki odlazak iz domovine prati isti strah — hoće li se svi ponovno vidjeti.

Iako izvana njezin život izgleda uspješno, priznaje da se često osjeća prazno. Nedostaju joj mirisi, zvukovi i svakodnevica rodnog mjesta, obični razgovori, poznata lica i osjećaj pripadnosti koji, kako kaže, ne može kupiti ni najskuplji stan ni sigurna plaća.

Objava je izazvala brojne komentare među iseljenicima. Mnogi su u njezinim riječima prepoznali vlastitu bol i priznali da se i sami često pitaju jesu li, u potrazi za boljim životom, izgubili nešto što se ne može vratiti. Pisali su da je dijaspora stalni kompromis između sigurnosti i čežnje, između onoga što se dobije i onoga što se ostavi iza sebe.

Bilo je i onih koji su smatrali da je odlazak osobni izbor i da se život u inozemstvu ne može gledati samo kroz nostalgiju. Naglašavali su da su mnogi otišli upravo zato što u domovini nisu imali dovoljno mogućnosti, te da im je Njemačka omogućila dostojanstveniji život, sigurnije prihode i bolju budućnost za djecu.

Ipak, najviše reakcija izazvala je poruka da “sve ima svoju cijenu”. Za jedne je to cijena financijske sigurnosti, za druge cijena propuštenih obiteljskih okupljanja, neizrečenih oproštaja i trenutaka koji se više nikada ne mogu nadoknaditi. Ispovijest je tako otvorila širu raspravu o životu u dijaspori, o odlukama koje se donose iz nužde ili nade, ali i o tihoj čežnji koju mnogi nose godinama, daleko od mjesta koje i dalje zovu domom.

