Ovaj put Sojuz je bio pouzdan: astronauti se sretno vratili na Zemlju

Troje članova posade Međunarodne svemirske postaje, američka astronautkinja Serena Auñón-Chancellor, Nijemac Alexander Gerst iz Europske svemirske agencije ESA te ruski kozmonaut Sergej Prokopjev sletjeli su danas neozlijeđeni u Kazahstan ruskom letjelicom Sojuz. Od kada je prije sedam godina ukinut program Space Shuttle, za prijevoz astronauta i opreme do ISS-a koriste se samo letjelice Sojuz.

Današnji povratak na Zemlju prošao je bez problema, za razliku od lansiranja Sojuza prije nekoliko mjeseci. Naime, kada su u listopadu sa Zemlje prema Međunarodnoj svemirskoj postaji poletjeli američki astronaut Nick Hague i ruski kozmonaut Aleksej Ovčinjin, dvije minuta nakon polijetanja zakazala je raketa.

Video - NASA objavila kako zvuči vjetar na Marsu

[video: 28271 / ]

Unatoč zakazivanju, dvojica su astronauta uspjela neozlijeđeni sletjeti u Kazahstan, no poremećen je raspored zamjena i rotacija posada na ISS-u. To je jedan od razloga zbog kojih je američka astronautkinja i znanstvenica na Međunarodnoj svemirskoj postaji provela 197 dana, pri čemu je izvela cijeli niz znanstvenih eksperimenata. Sojuz se unatoč svemu pokazao vrlo pouzdanom letjelicom, no američka svemirska agencija NASA planira u skoroj budućnosti letove izvoditi letjelicama američke proizvodnje. Već za travanj najavljeni su planovi za testne letove s ljudskom posadom na komercijalnim raketama koje su dizajnirali i izradili Boeing, ali i tvrtka Elona Muska SpaceX.

Ovoga trenutka na Međunarodnoj svemirskoj stanici nalaze se tri astronauta. Američka astronautkinja Anne McClain, Kanađanin David Saint-Jacques i ruski kozmonaut Oleg Kononenko.

U ovom sastavu ostat će sljedeća dva mjeseca, dok će im se u veljači sljedeće godine na postaji pridružiti još tri astronauta.