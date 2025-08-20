Kao da je već jesen: Bit će pljuskova s grmljavinom, upaljeni alarmi. Pogledajte gdje će biti najgore

U četvrtak, koji će još biti razmjerno topao, i petak, koji donosi svježije vrijeme, nestabilnost i kiša bit će izraženiji. Zbog toga je DHMZ izdao niz upozorenja na opasne vremenske pojave, posebice za četvrtak na Jadranu i u njegovoj bližoj unutrašnjosti. Cijela je Hrvatska u četvrtak pod žutim ili narančastim alarmom, dok je riječka regija pod crvenim za grmljavinsko nevrijeme.

"U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i vruće, a u drugom dijelu dana prolazno oblačnije uz mogućnost za lokalni pljusak u zapadnijim područjima. Vjetar slab, poslijepodne ponegdje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 °C, a ujutro od 11 do 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj prijepodne većinom sunčano, a poslijepodne porast naoblake i vjerojatnosti za malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u južnijim i najzapadnijim krajevima. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 16 °C, a najviša dnevna oko 30 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, a lokalno izraženiji pljuskovi mogući su ponajprije tijekom jutra i prijepodneva te ponovno navečer. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu jugo, uz porast valovitosti mora, pogotovo na otvorenom. Jutarnja temperatura na obali i otocima od 19 do 22 °C, drugdje između 10 i 15 °C, a najviša dnevna većinom od 23 do 28 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, uz slab i umjeren jugozapadnjak i južni vjetar, te osobito na otvorenom moru jugo. More malo do umjereno valovito. Uz promjenjivu naoblaku, od sredine dana na sjeveru Dalmacije može biti malo kiše. Najviša temperatura zraka oko 30 °C, a najniža od 15 °C u Zagori do 22 °C na moru.

Na krajnjem jugu Hrvatske još pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće - oko 30 °C, a ujutro na moru oko 22 °C. Uz slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar more će većinom biti malo valovito", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Promjenjiv i vikend

Vrijeme će sutra biti promjenljivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu te lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu se očekuju i grmljavinska nevremena, osobito u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu, a od sredine dana i u Dalmaciji, uz mogućnost nagle promjene smjera vjetra i obilnije oborine, kažu iz DHMZ-a. U unutrašnjosti će puhati mjestimice umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati jako do olujno jugo.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 20 °C, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 23 do 28 °C, dok se na istoku zemlje i u Dalmaciji očekuje i do 33 °C.

"U četvrtak i petak na kopnu promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženijima, pri čemu će uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice biti i obilnije oborine. U subotu djelomice sunčano. Jugozapadni vjetar okretat će na sjeverozapadni i sjeverni, te u subotu oslabjeti. Temperatura zraka bit će u padu.



I na Jadranu manje toplo te promjenjivo i nestabilno, povremeno s pljuskovima, a u četvrtak su vjerojatna i jaka grmljavinska nevremena uz prolazno olujan vjetar, moguće i tuču te lokalno obilniju kišu. Umjereno i jako jugo okretat će na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a od petka i buru.", prognozirao je Kozarić za HRT.

U petak će u prvom dijelu dana prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima praćenima grmljavinom, no prema poslijepodnevu očekuje se prestanak oborine i razvedravanje.

Tijekom subote i nedjelje bit će pretežno sunčano, uz mogućnost poslijepodnevnih nestabilnosti. U noći sa subote na nedjelju prolazno se očekuje više oblaka i mjestimična kiša, javljaju iz DHMZ-a.

Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura, koja će u subotu oslabjeti. U nedjelju će puhati do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu ponovno umjerena do jaka bura. Temperatura zraka će se sniziti, osobito u unutrašnjosti.