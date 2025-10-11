Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
wnba

Zvijezda Vegasa ispisala povijest vodeći svoju momčad do naslova

VL
Autor
Hina
11.10.2025.
u 09:34

Za ekipu Las Vegasa to je treća titula u povijesti. Rekorderi su Minnesota Lynx, Houston Comets i Seattle Storm sa po četiri naslova.

Košarkašice Las Vegas Acesa osvojile su treći naslov WNBA prvakinja u posljednje četiri godine nakon što su u finalnoj seriji sa 4-0 porazile Phoenix Mercury.

U četvrtom susretu igranom u Phoenixu, Las Vegas je slavio sa 97-86. 

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

Ekipa iz Las Vegasa prethodno je u polufinalu doigravanja pobijedila Indiana Fever sa 3-2, a u prvom kolu Seattle Storm sa 2-1.

Las Vegas je do pobjede vukla sjajna A'Ja Wilson koja je postigla 31 koš uz devet skokova. Chelsea Gray i Jackie Young su dodale po 18 koševa. U poraženim redovima najefikasnije su bile Kahleah Copper sa 30 koševa i šest skokova, te Alyssa Thomas sa 17 koševa.

Wilson je u finalnoj seriji imala prosjek od 28.5 koševa i 11.8 skokova sasvim zasluženo osvojivši nagradu za MVP-a finala, nakon što je osvojila nagradu i za najkorisniju igračicu u regularnom dijelu sezone.

VEZANI ČLANCI: 

Wilson je tako ušla u povijest postavši prva WNBA ili NBA igračica koja je u istoj sezoni osvojila nagradu za najboljeg strijelca, MVP-a sezone, najbolje obrambene igračice, te MVP-a finala.

"Jako sam zahvalna, ali nikad ne bih bila ono što jesam bez svojih suigračica. One su zaista pravi MVP-ijevi. Dolaze na posao i jako dobro rade svoj posao i zato sam im zahvalna na tome," kazala je nakon utakmice za američke medije.

Za ekipu Las Vegasa to je treća titula u povijesti. Rekorderi su Minnesota LynxHouston Comets i Seattle Storm sa po četiri naslova.

"Biti ovdje sada, u usporedbi s onim gdje smo bili. Bilo je puno sumnje, ali ne i u svlačionici. Imale smo povjerenja jedna u drugu. Stvarno sam ponosna na to kako smo se držale plana i cijelo vrijeme vjerovale u proces," dodala je playmakerica Chelsea Gray.

Ključne riječi
Naslov prvaka WNBA Las Vegas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još