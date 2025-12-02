Zvijezda se pobunila protiv Kovača: Ekspresno napušta klub?

Jobe Bellingham pridružio se dortmundskoj Borussiji ovog ljeta iz Sunderlanda te je u klub stigao sa statusom buduće zvijezde. Engleski i njemački mediji nadaju se kako bi Jobe mogao pratiti primjer starijeg brata Judea koji se upravo u Borussiji proslavio i dosegnuo status svjetske zvijezde.

Jobeov put nije krenuo tako bajno, a čini se kako se bliži i rani odlazak iz kluba pišu njemački mediji. Njegov glavni motiv za odlazak je navodno neslaganje s trenerom kluba, hrvatskim stručnjakom Nikom Kovačem.

Situacija između trenera i igrača nije bajna još otkako je Bellinghamov zastupnik i otac, Mark, upao u svlačionicu nakon što je Jobe zamijenen na poluvremenu utakmice protiv St. Paulija u kolovozu. Mark Bellingham ušao je u sukob s Kovačem i sportskim direktorom Sebastianom Kehlom, a rezultirao je zabrani prilaska svlačionici za sve roditelje igrača.

20-godišnjak je navodno pod velikim roditeljskim pritiskom što ga sprečava da do kraja pokaže talent koji posjeduje pa su rijetke prilike koje dobiva u momčadi prožete nesigurnostima i pogreškama. Kovač ga u javnosti brani i naziva talentiranim igračem koji samo treba vremena za prilagodbu, ali njemački mediji pišu kako ga na treninzima živcira njegova taktička nedisciplina i sporost.

Bellingham zato razmatra mogućnost da ove zime pronađe novi klub kako bi skupio minutažu i vratio samopouzdanje.