Hrvatskog prvaka čeka teška zadaća, ali legenda je optimistična: 'Nema straha za Rijeku'

Rijeka u četvrtak od 20:45 na Rujevici dočekuje grčki PAOK, klub kojega nikada iz Europe nije eliminirao niti jedan hrvatski klub. A pokušavali su Rijeka (2021.), Hajduk (2023.), Dinamo (2024.) i Lokomotiva (2015.), dok je Dinamo 2010. godine s PAOK-om igrao u grupnoj fazi Europske lige i obje utakmice izgubio s 0:1. Rijekino iskustvo s PAOK-om je remi 1:1 u Solunu i poraz 0:2 na Rujevici u play offu Konferencijske lige u ljeto 2021. godine. Riječane je tada s klupe vodio trener Goran Tomić, a Grke Razvan Lucescu. Zanimljivo, taj je Rumunj i dan danas trener PAOK-a, dok je Rijeka od 2021. imala čak petoricu šefova na klupi. U dvije utakmice s PAOK-om za Rijeku je 2021. godine branio Andrej Prskalo. Razgovarali smo s njim o odnosu snaga Rijeke i Grka.

- Kada smo 2021. igrali protiv PAOK-a, Grci su imali igrače koji su vrijedili silne milijune. Evo, vidim da je kapetan Andrija Živković još uvijek tamo, i iako nisam gledao PAOK ove sezone, znam da je to klub visokog europskog renomea. To je mnogo teži Rijekin suparnik od Ludogoreca i Shelbournea – kazao je Prskalo pa dodao:

- Vidio sam kako je PAOK teško izbacio austrijski Wolfsberger (0:0, 0:1, nap.a.), ali njemu prvenstvo još nije počelo i momčad mu se tek zahuktava.

Kakav je dojam na vas ostavila Rijeka na početku sezone?

- Najbitnije je da je prošla posljednju europsku prepreku i da je osigurala ostanak u Europi. Istina, Rijeka mi je na početku sezone malo rezervirana, nije onako dominantna kao u pojedinim fazama prošle sezone kada je osvojila titulu.

Kako biste to objasnili?

- Možda joj treba malo više hrabrosti, ali i to će doći na svoje, dok se momčad još malo bolje uigra, jer ipak tu ima nekolicina novih igrača. Potreban je određeni broj utakmica dok se momčad ponovno "uhvati", to je normalno. Evo, najviše se osjeti odlazak Selahija, on je bio radilica u sredini terena, bio je pokretač svega, jako bitan, zahvalan igrač.

Kako gledate na nastupe Jankovića i Fruka, ključnih igrača iz prošle sezone koji su sada na izlaznim vratima? Utječu li na njihove izvedbe svakodnevna nagađanja o transferima?

- Te priče mogu biti mali psihološki teret za igrače, ali to su momci koji – imali ponude ili ne – uvijek daju sve od sebe i dobri su. Rijeka puno ovisi o raspoloženju te dvojice igrača. A ako se dogodi da obojica odu, ja neću imati straha za Rijeku. Uvijek će Rijeka naći dobre igrače, jednog takvog već je dovela – Kreilacha. Može se dogoditi da Rijeka u ovoj sezoni ne bude u utrci za prvo mjesto, ali među prvom trojicom bit će sigurno.

A kakva će biti protiv PAOK-a?

- U te dvije utakmice Rijeka nema što izgubiti, i ta činjenica bit će joj još veći motiv da prođe. U dvije utakmice sve je moguće, osobito kad znamo kako PAOK još nije u natjecateljskom ritmu. Tako da Rijeka može nešto napraviti – zaključio je Andrej Prskalo.

Rijeka će ovog četvrtka odigrati već osmu utakmicu sezone, dok je PAOK za sada igrao samo dvije. U oba ta susreta s austrijskim Wolfsbergerom za Grke je nastupio Luka Ivanušec: u prvoj u Solunu 15 minuta, u uzvratu 69 minuta. Naš izvor iz grčkih medija tvrdi kako su u PAOK-u jako zadovoljni s nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem, te očekuju kako će biti pojačanje. U obje spomenute utakmice na klupi PAOK-a ostao je njegov najstariji nogometaš, 36-godišnji Dejan Lovren. Nekada slavni vatreni stigao je u PAOK u rujnu 2024. godine i od tada je skupio samo devet nastupa; sedam u grčkom prvenstvu, dva u Grčkom kupu.

Navijači PAOK-a imali su namjeru pohoditi Rujevicu, no riječka policija iz sigurnosnih razloga zabranila je njihov dolazak, pa onda grčki klub Rijeci nije ni poslao zahtjeve za ulaznicama. Rijekini navijači zbog još uvijek aktualne Uefine zabrane odlaska na gostovanja ne putuju u Grčku. Uzvratnu utakmicu s PAOK-om prije četiri godine za Rijeku su odigrali: Prskalo; Tomečak (od 80. Bušnja), Escoval, Krešić, Galović (od 71. Vučkić), Vukčević (od 46. Gnezda Čerin); Issah, Lepinjica (od 46. Selahi), Ampem; Pavičić; Drmić (od 80. Obregon). Rijeka nikada u svojoj povijesti nije ostvarila pobjedu nad klubom iz Grčke u Uefinim natjecanjima. Osim od PAOK-a, ispala je 2017. od Olympiacosa (1:2, 0:1), a iste godine u skupini igrala je s AEK-om (1:2, 2:2). U davno ugašenom Balkanskom kupu, koji nije imao poveznicu s Uefom, Rijeka je 1978. godine svladala Aris s 2:0 i 2:1, a godinu kasnije Pas Gianninu 2:1 i 3:1.