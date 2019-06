Zvijer se vraća: Naravno da želim revanš protiv Miočića

Dok svi čekamo glavni teškaški okršaj godine, onaj između Stipe Miočića i Daniela Cormiera za naslov u kolovozu, ove nedjelje ujutro (oko 5 sati) imat ćemo priliku vidjeti tko će vrlo vjerojatno postati idući izazivač za teškaškog prvaka. Treću UFC-ovu priredbu na ESPN televiziji u Minneapolisu predvodit će nokaut-mašina Francis Ngannou (11-3) te bivši teškaški prvak Junior dos Santos (21-5).

Ngannou je predvodio i povijesni prvi UFC-ov event na ESPN-u kada je nakon 26 sekundi njegov suparnik, dvostruki teškaški prvak Cain Velasquez odustao od borbe zbog nove ozljede koljena. Za taj revanš francuski Kamerunac više neće imati šanse budući da Velasquez napušta MMA i odlazi u meksičke kečere, no UFC je Ngannouu ponudio i više nego dobru alternativnu opciju za protivnika.

Dos Santos se posljednjih godinu dana uozbiljio i vratio u svoju staru formu. Nanizao je tri pobjede i spreman je vratiti se na vrh, a s tek 35 na leđima (mnogi misle da ima puno više) još postoji mogućnost da se bori na najvišoj mogućoj razini.

Zanimljivo, naš Stipe Miočić tijekom svoje povijesne vladavine obranio je naslov i protiv Dos Santosa i protiv Ngannoua. Borba s Dos Santosom već je bila revanš i Stipe je pobjedom zaključio to rivalstvo, dok Ngannou ne skriva svoju želju za osvetom.

– Naravno da želim revanš protiv Stipe, o tome sam dugo razmišljao, no Cormier govori da je pri kraju karijere. Tako da bi bilo sjajno boriti se protiv njega prije nego što se umirovi. Koja god opcija na kraju ispadne, meni je dobro – rekao je.

U oktogonu će nas čekati boksačka poslastica jer su obojica poznati po svojoj “stojci”, iako Dos Santos ima crni BJJ pojas.

– Vrlo sam uzbuđen zbog meča s Juniorom. I zbog samog meča i zbog prilike koja se otvara pobjedom. On je jako dobar udarač, to je meč koji sam dugo čekao. Vjerujem da će to biti dvoboj koji će ostati na nogama. Neće biti borbe na parteru. Neka mi netko pokaže jedan dobar BJJ potez koji je Junior ikada napravio na parteru. Ili u nekom meču ili na treningu. Nikad to nisam vidio – zaključuje Ngannou.