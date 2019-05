Iznenadit ćete se kada vidite čime se bavi Hrvat čiji sin zarađuje milijune!

Baš kao i njegovi brojni fanovi, i Bojan Miočić primio je s velikom radošću vijest o tome da je njegov sin dobio priliku za vratiti pojas UFC-ova prvaka. Jer, postojala je i realna mogućnost da se takvo što nikad i ne dogodi s obzirom na to da Stipe Miočić u svom ugovoru za borbu s Danielom Cormierom nije imao klauzulu o uzvratnoj borbi.

– Dugo se čekalo pa sam to sretniji. Jedno sam vrijeme vjerovao da će do te borbe doći, no u posljednje vrijeme bilo je teško vjerovati u bilo što u vezi s tim. Da se čekalo Lesnara, da se očisti od svega, Stipe bi svoju priliku čekao najmanje dvije godine, no čini se da je svima prekipjelo to što Cormier cijelu tešku kategoriju zavlači.

Stanka neće biti problem

Neki kroničari UFC-a govorili su da je šteta što se Miočić odlučio na čekanje uzvrata, što u međuvremenu nije odradio barem jednu UFC borbu?

– Neće tu biti problema zbog razmaka od 13 mjeseci između dviju borbi jer on je cijelo vrijeme trenirao i to se stalno spremao za Cormiera da bude spreman kada god mu ovaj pruži priliku, a ovaj se odlučio za Derricka Lewisa. Stipe je u tom čekanju možda ostao bez novaca koje je mogao dobiti za neku drugu borbu, no teška je to kategorija i ako bi izgubio i tu borbu onda možda više nikad ne bi dobio priliku boriti se za naslov. Jer znate i sami da je on bio “blue collar champion”, prvak radničke klase, borac koji ne voli “trash talk” i koji ne vrijeđa protivnika u svrhu što bolje televizijske prodaje borbe. A dobro se sjećam, kada je Stipe krenuo u UFC bila je priča da UFC voli mirne obiteljske ljude, no onda se pojavio lajavi Conor McGregor i sve se promijenilo.

Kako je uopće tata Miočić doživio sinov (ne)očekivani poraz koji se dogodio 7. srpnja 2018?

– Uh, nije to bilo lako prihvatiti. I danas pogledam tu borbu i vidim da ga je Cormier doista dobro pogodio u bradu, a poznato je da Stipe ima jaku bradu. Ali vidim i to da ga je prije toga Cormier tri puta pogodio Stipu u lijevo oko i da on taj udarac, koji je došao s lijeve strane, nije vidio. Imao je on pravo zbog toga zvati medicinski time-out no on to nije učinio jer je ponosan borac, no to isto mu se dogodilo i protiv Struvea u Nottinghamu 2012. Doduše, ima pravo i onaj komentator na Novoj TV koji je kazao da Stipe, kada izlazi iz klinča, spušta lijevu ruku pa ga je i to stajalo gubljenja naslova. A možda je, s obzirom na to kako je dobio prethodne četiri borbe za naslov bio i odveć siguran u sebe. Doduše, i ja mu vjerujem kada kaže da bi on Cormiera dobio u 9 od 10 borbi, no baš tada se dogodila ta jedna. Ja sam više strahovao od Ngannoua, a vidite što se dogodilo.

Jedan od razloga bila je i nedostatna usredotočenost na borbu jer baš tih tada njegova supruga trebala mu je podariti njihovo prvo dijete.

– Već kada je ulazio u kavez ja sam vidio da to nije onaj pravi Stipe. Vidjelo se to na njemu, po hodu, po izrazu lica. Očito je bio više u mislima sa suprugom, kojoj se približavao termin poroda, nego u kavezu. Supruga je na koncu rodila 18 dana nakon borbe, i preko termina, a moj sin to nikad nije koristio kao izgovor.

Štoviše, dolazak za svijet Meelah Claire bio mu je najbolji mogući melem.

Stipe trebao doći u Hrvatsku

– Ja kada god s njim pričam, kćerkica je uz njega, pa je tako bilo i neki dan kada mi je javio da je potpisan ugovor za uzvratni meč s Cormierom. Stipe s malom princezom uistinu provodi puno vremena, dakako onoliko koliko ima pored dva treninga dnevno i povremenih šihti u vatrogasnoj postaji. Jer on i dalje radi kao vatrogasac pa je nedavno odradio i jedan humanitarni grappling meč u koristi obitelji nastradalih vatrogasaca.

Tata Miočić s drugom suprugom Jelicom već godinama živi u austrijskom Linzu gdje radi u tvornici prozora pa se ponadao da će kompletna sinova obitelj, supruga Ryan Marie i unučica Meelah, doći u Hrvatsku.

– Stipe je planirao da u prva dva tjedna kolovoza dođe u Hrvatsku no kako je borba dogovorena za 17. kolovoza u kalifornijskom Anaheimu, morao je te planove prolongirati.

>> Pogledajte nastup Thompsona na borbi Filipa Hrgovića