Romano potvrdio velike vijesti oko Joška Gvardiola: Sve bi trebalo biti gotovo danas

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol danas bi trebao završiti sve formalnosti oko produljenja ugovora s Manchester Cityjem. Detalji su već dogovoreni, a vatreni bi danas trebao snimiti i medijski sadržaj koji će klub iskoristiti za službenu objavu. Novi ugovor trajat će do ljeta 2031.

Dogovor je pao još u lipnju, a Gvardiola po novom ugovoru čeka i znatno povećanje plaće. City ovime želi zadržati jednog od svojih ključnih igrača, tim više što se Gvardiola posljednjih mjeseci povezivalo s odlaskom iz Manchestera. Vrlo zainteresiran je bio Real Madrid, ali Gvardiol očito želi još neko vrijeme ostati u Cityju.

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Real je dugo vrijeme ispitivao situaciju oko Gvardiola kako bi poslao službenu ponudu, ali igračev cilj uvijek je bio ostanak u Engleskoj. Stari ugovor vrijedi mu do 2028. U City je stigao u ljeto 2023. iz RB Leipziga za 90 milijuna eura što ga je učinilo najskupljim braničem svih vremena. Transfermarkt ga trenutačno procjenjuje na 70 milijuna eura po čemu je najskuplji hrvatski nogometaš.