Zubac: Prognozirali su nam do 35 pobjeda, a mi smo ih demantirali s 50

Tko će se na koga namjeriti u doigravanju u Zapadnoj konferenciji NBA lige nije se znalo do posljednjih trenutaka, do produžetaka, utakmice između Golden State Warriorsa i LA Angeles Clippersa. A pobijedila je momčad iz Los Angelesa (124:119) zahvaljujući opet velikom učinku njihova hrvatskog centra Ivice Zupca. A on je za 42 minute provedene na parketu upisao 22 koša, 17 skokova, tri asista te po jednu osvojena loptu i blokadu.

Big Zu je bio i važan faktor u završnici utakmice pri čemu je upisao svoj 59. double-double odnosno 1010. skok za ovaj klub pa je postao tek peti igrač Clippersa koji je u povijesti ovog kluba dosegnuo tu brojku. Zapravo, Ivica se i u ovoj utakmici potvrdio kao ravnopravni član velike trojke Clippersa.

Briljirali Harden i Leonard

A preostala dvojica su istinske NBA zvijezde koje su dale veliki doprinos ovoj pobjedi - James Harden (39 koševa, 10 asista i 7 asistencija) i Kawhi Leonard (33 koša, 7 asista) - što je ovom sastavu na koncu donijelo peto konferencijsko mjesto i sučeljavanje s četvrtoplasiranim Denver Nuggetsima.

A to pak znači da će se Ivica Zubac namjeriti na najboljeg centra NBA lige Nikolu Jokića a možda, ako dobije koju minutu, i na reprezentativnog suigrača Darija Šarića.

- Mi želimo ići dalje. Naš cilj jest bio izboriti doigravanje no nas samo to ne zadovoljava. S obzirom na to da su mnogi u nas sumnjali dobar je osjećaj dokazati istima da su bili u krivu. Neki su nam prognozirali 30-35 pobjeda a mi smo izborili 50 i izbjegli play-in i to je odličan osjećaj - kazao je Zubac nakon susreta.

Za Stephena Curryja i Jimmyja Butlera, osnovne poluge "Ratnika", ovaj poraz znači da će morati u razigravanje - takozvani play-in - protiv osmoplasiranog Memphisa predvođenog spektakularno eksplozivnim braničem Ja Morantom. Tko u tom susretu izgubi imat će još jednu priliku ali mora pobijediti boljeg iz play-in susreta devetog Sacramenta i desetog Dallasa.

Uoči posljednjeg dana osnovnog dijela sezone samo su tri momčad sa Zapada imale zacementirani poredak - prvoplasirani Oklahoma City Thunder, drugoplasirani Houston Rocketsim i trećeplasirani LA Lakersi koji su svoju 82. utakmicu igrali bez ključnih igrača - LeBrona Jamesa i Luke Dončića. No, zato je nikad veće vrijeme na terenu dobio Bronny James, LeBronov sin, koji se nije proslavio. Za svojih 38 minuta upisao je samo četiri koša čemu je dodao šest dodavanja za koš i, hvale vrijedne, četiri asistencije. I to je bio jedini dio njegove igre za pohvaliti.

Lakersi će se u četvrtfinalu Zapada namjeriti na Minnesota Timberwolvese predvođene moćnim Anthonyjem Edwardsom koji je u posljednjoj utakmici osnovnog dijela sezone obruč Utah Jazza zasuo s 43 koša.

Kad smo već na Zapadu kažimo da je Oklahoma - vodeća momčad ligaškog dijela natjecanja (68 pobjeda, 14 poraza) - ostvarila nešto što nitko dosad u povijesti NBA lige nije uspio. A to je da su završili osnovni dio sezone prosječno pobjeđujući s 12.9 koševa prednosti s čime su preskočili dosadašnje rekordere, LA Lakerse iz davne 1972. godine, koji su tada pobjeđivali s prosječnom prednošću od 12.3 koševa.

A takvo što ponajviše mogu zahvaliti svom najboljem igraču - kanadskom beku Shai Gilgeous Alexanderu - najozbiljnijem protukandidatu Jokiću za epitet najkorisnijeg igrača sezone.

Indiana preokrenula "minus 27"

Najzanimljivija stvar posljednjeg dana osnovnog dijela sezone na Istoku - gdje su svi plasmani bili odveć poznati - bila je gostujuća pobjeda Indiana Pacersa nad najboljom momčadi te konferencije Cleveland Cavaliersima (64-18). Naime, Pacersi su dobili utakmicu u kojoj su zaostajali 27 koševa te su tako ostvarili rekord sezone u preokretima koje su dosad držali LA Clippersi i prvaci Boston Celticsi koji su uspijevali preokrenuti dvoboje u kojima su gubili po 26 koševa razlike.

Recimo i to da su branitelji naslova Boston Celticsi ostvarili skor 61-21 i da su zasigurno i dalje jedan od favorita za osvojiti naslov prvaka. Dakako, za takvo što morat će s puta izgurati Cavse a u potencijalnom finalu pobjednika svih okršaja na "divljem" Zapadu.

Parovi doigravanja - ISTOK: Cleveland (1) - Orlando (7)/Atlanta (8)/Chicago (9)/Miami (10), Boston (2) - Orlando (7)/Atlanta (8), New York (3) - Detroit (6), Indiana (4) - Milwaukee (5); ZAPAD: Oklahoma (1) - Golden State (8)/Memphis (8)/Kings (9)/Dallas (10), Houston (2) - Golden State (7)/Memphis (8), LA Lakers (3) - Minnesota (6), Denver (4) - LA Clippers (5).