Zrinka Ljutić: Nisam utučena jer moram još jako puno učiti

Da se vrhunski sport sastoji i od pogrešaka, pehova i poraza, najveća hrvatska ženska sportska nada imala je priliku uvjeriti se ovih dana u bugarskom zimovalištu Banskom. Zrinka Ljutić, još lani najbolja veleslalomašica i slalomašica u dječjem skijanju, imala je, alkarski rečeno, dva pokušaja “u ništa”.

A pričamo o djevojci koja je na najjačem svjetskom natjecanju za mlađe uzraste osvajala ono što uspjele nisu ni Janica Kostelić ni Mikaela Shiffrin. Naime, i jedna i druga bile su u istoj godini pobjednice Topolina (danas Alpe Cimbra) u veleslalomu i slalomu do 16 godina, ali nisu to uspjele i u dobi do 14 godina, a Zrinka jest.

Baš kada su se neki skijaški kroničari počeli pitati može li 17-godišnja Hrvatica to ponoviti i u Banskom, na Svjetskom juniorskom prvenstvu (U-21), Zrinki se dogodio peh. Zarazila se koronavirusom pa je 14 dana nije bilo na snijegu.

Stoga se ne treba odveć čuditi što u Banskom nije uspjela završiti drugu vožnju ni u veleslalomu ni u slalomu. A u obje discipline, a naročito u veleslalomu, nadala se medalji, bez obzira na to što je ona tek ulazno godište među skijašicama do 21 godine.

Bila među najmlađima

Uostalom, veleslalomska šampionka, Šveđanka Elfman, starija je 13 mjeseci, a svjetska slalomska prvakinja, Talijanka Mathiou, starija je dvije godine i već je u talijanskom sustavu zbrinjavanja sportaša unutar državnih službi (Carabinieri).

– Da je u veleslalomu uspjela proći kroz ciljnu ravninu, osvojila bi medalju, pa bi dan kasnije slalom vozila rasterećena. Ovako je slalom vozila pod pritiskom. Već u prvoj vožnji kasnila je s linijom pa mi je rekla da je staza nju vozila. U drugoj je riskirala i dogodio joj se peh da joj je na dijelu staze gdje je puknuo led skija prešla preko skije pa više nije stigla na sljedeća vrata. Bila je to prilika za Zrinku da nauči koliko je tanka crta između pobjednika i ničega – rekao nam je Amir Ljutić, Zrinkin otac, trener, serviser, vozač...

A tata Ljutić više žali za veleslalomom.

– U veleslalomu je bila u boljoj formi, a slalom nismo puno ni trenirali. Nije to neka trauma jer je Zrinka u nekim segmentima staze bila vrlo dobra, no bilo je očito da nije u idealnoj formi.

Premda je jasno da je u svemu tome sudjelovao i koronavirus jer je Zrinka u veljači bila pozitivna pa je morala biti u karanteni, Amir Ljutić je sve to staloženo prihvatio:

– Taj pozitivan nalaz izbacio nas je iz kontinuiteta treninga, a zbog toga nismo mogli nastupiti ni na seniorskom SP-u gdje bi Zrinka stjecala dragocjeno iskustvo. No, da nam se u veleslalomu sve posložilo, i u slalomu bi sve bilo posve drukčije. Mi smo ovdje došli boriti se za medalje, no ovaj put u tome nismo uspjeli. No, u Zrinkinoj dobi je normalno da sportašice i sportaši osciliraju, bez iznimaka.

A u veleslalomu se dogodilo nešto neuobičajeno, Zrinka nije dobro memorirala stazu, pa nam je sama rekla:

– To je nešto što se mora i može zapamtiti, a ja sam se prigodom ogleda staze više koncentrirala na neke kritične dijelove nego na taj jednostavniji dio koji nisam toliko memorirala. A na njemu mi se dogodio mali “blackout”, nešto što mi se na utrkama nije nikad dogodilo, da sam vrata zaobišla s krive strane.

Tek međustanice do SK

Premda je u obje utrke ostala bez plasmana, Zrinka nije djelovala odveć utučeno:

– Dobro sam, ne tugujem. Događa se to i moram još jako puno učiti. Bolje da mi se to dogodilo sada nego kasnije u karijeri, u nekom važnijem trenutku.

Ono što joj ove sezone još slijedi nastup je na finalu Europskog kupa u Reiteralmu sljedeći vikend.

– U vrijeme završnice Svjetskog kupa u Švicarskoj, u Austriji se vozi završnica Europskog kupa. U petak nas čeka veleslalom, a u nedjelju slalom.

Ni direktor hrvatske skijaške reprezentacije Vedran Pavlek nije razočaran ovakvim ishodom:

– Moramo shvatiti da su kadetsko skijanje, FIS utrke, Europski kup i Svjetsko juniorsko prvenstvo samo međustanice za ono što je skijaški vrh, a to su Svjetski kup i najveća seniorska natjecanja. Rezultati na međustanicama puno znače za samopouzdanje skijaša i zadovoljstvo sa samim sobom, ali oni nisu presudno važni. A najvažnije je to koliko će netko biti dobar u seniorskom skijanju.