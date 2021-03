Svijet slavnih trese novi šok! Razišao se par čiji je poljubac ušao u povijest

Iker Casillas i Sara Carbonero, par čija je romansa u javnosti okrunjena famoznim poljupcem ispred kamera 2010. godine, više nisu zajedno.

Vijest je to dana u Španjolskoj, a informaciju je upravo objavio magazin Lecturas, čiji je novinar ustvrdio da nekadašnji slavni vratar i prelijepa sportska novinarka tjednima ne žive zajedno. Carboneru su po objavi te vijesti odmah pronašli i okružili tamošnji novinari, međutim odbila je komentirati bilo što na tu temu.

Casillas je još početkom veljače na svom profilu na Instagramu Sari čestitao 37. rođendan, a uz nju je bio i samo nekoliko dana kasnije nakon što je u jednoj klinici podvrgnuta operativnom zahvatu.

Međutim, ispostavilo se da je u bolnicu po nju stigao samo u ulozi prijatelja, a ne supruga koji je došao po bračnu partnericu kako bi je odvezao u zajednički dom.

Naime, kako je doznao novinar spomenutoga magazina, Casillas je još prije nekoliko tjedana preselio u luksuzni apartman u jednom predjelu Madrida, dok je Carbonero ostala živjeti u njihovoj obiteljskoj kući.

Podsjetimo, Casillas i Carbonero vezu su započeli 2009. godine, no većem dijelu javnosti to uglavnom nije bilo poznato sve dok je on nije poljubio ispred kamera neposredno nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka u Južnoafričkoj Republici.

Poljubac je ušao u povijest kao jedan od najčuvenijih među slavnim osobama, a tome svjedoče i milijuni pregleda na YouTubeu.

Casillas i Carbonero su u brak stupili 20. ožujka 2016. godine, a Sara je koji mjesec kasnije na svijet donijela i njihovo drugo dijete, sina Lucasa (u siječnju 2014. godine je najprije rodila Martina).

Nažalost, njihove su živote posljednjih godina obilježile dvije izuzetno teške situacije. Najprije je početkom svibnja 2019. Iker Casillas tijekom treninga pretrpio srčani udar, a samo tri tjedna kasnije je i Carbonero doznala da boluje od raka jajnika.

- Još dok se nismo oporavili od prvog šoka, život nas je opet iznenadio. Ovaj put se radi o meni i o onoj riječi koju se i dalje mučim napisati - objavila je tada na društvenim mrežama Sara Carbonero.